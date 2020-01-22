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怕麻煩別人？美國員警車禍受困 不等救援舉槍自盡

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▲同僚說，特魯索普急盡職盡責，熱心助人，是一名好同事、好朋友和好兄弟。（圖／羅塞爾帕克自治市警方檔案照)

同僚說，特魯索普急盡職盡責，熱心助人，是一名好同事、好朋友和好兄弟。（圖／羅塞爾帕克自治市警方檔案照)

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州上周日(19日)發生一起車禍。一名員警駕駛一輛日產(Nissan) 休旅車途中失控撞上兩輛轎車後被困。但不等救援人員前來救他，這名員警就拔出配槍自盡。

該員警名叫諾特索普(Edward Nortrup)，今年39歲，當天中午，他開著車子行駛在馬塔萬市(Matawan)的大街上時，突然失控撞上停在路旁的兩輛轎車。諾特索普的車子輛翻了兩圈後停了下來，他本人受了傷，被卡在車裡動彈不得。

現場有好心人開始尋找工具，準備將他救出來。沒多久，消防人員也趕到現場。但讓人震驚的是，還沒等消防人員使用破壞工具進行營救，他已經拔出配槍，朝著自己的腦袋開了一槍，當場斃命。

羅塞爾帕克(Roselle Park)自治市警方說，他們至今也搞不清楚這名執勤13年的資深員警為什麼要自殺。當地警方發表聲明說，諾特索普警校畢業後就被分派到快打部隊，擔任巡邏警務。他盡職盡責，熱心助人，是一名好同事、好朋友和好兄弟，「是警隊中備受尊敬的一員」。

聲明中還說，讓人更痛心的是：諾特索普才當爸爸不久，他的女兒才15個月大。目前，當地警方已經在網路發動募款，所得善款將全部用作諾特索普女兒的撫養費。

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