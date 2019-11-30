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德州年度最優女教師　被控兩度在教室對學生「口愛」

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▲曾屢「年度最佳女教師」殊榮的Randi Chaverria。(圖／威廉森郡治安官辦公室照片)

夏薇莉亞曾獲「年度最優中學教師獎」殊榮。(圖／威廉森郡治安官辦公室照片)

國際中心／綜合報導

美國德州一名曾獲教育界殊榮的女教師，日前被控在教室裡對一名學生兩度「口愛」。

在「圓石高中」(Round Rock High School)任教的女教師夏薇莉亞 (Randi Chaverria)，被指控在學校教學期間，跟一名學生發生性接觸，並且發送內容露骨的簡訊給他。

上述指控曝光後，夏薇莉亞辭去了上述教職。據受害人指出，這位女教師在今年10月時，在教室裡兩度對他口交。夏薇莉亞其後被捕，並且以「教育者跟學生發生不正當關係」的罪名遭到起訴。

「圓石高中」校長葛洛夫(Matt Groff)說，調查期間，不允許她返回校園。 而且她已「主動請辭」。夏薇莉亞之後向警方投案，一度被關押在威廉森郡監獄(Williamson County Jail)，但後來獲交保候審。葛洛夫補充說：「要確保安全的學習環境，需要學生，家長，校園和地區工作人員之間的密切合作。」

夏薇莉亞當初獲聘之前，曾通過德州公共安全部門的背景審查。她在今年5月時獲頒「年度(最優)中學教師獎」(Secondary Teacher of the Year award)，並且主持了了一個名為「認領孩子」(Adopt-A-Child)計畫，該計畫旨在讓高年級的中學生認識較低年級學生，並且送禮物送他們。

夏薇莉亞之前在該校擔任科學老師。 她在獲獎時說：「老師最重要的任務是協助塑造下一代，讓他們成為社區裡成功的一分子。」她說，她希望她的學生「在社區裡有所作為，並且影響其他人， 讓他們變得更好。」

德州官員發現，師生之間發生不適當關係的案例正在上升。2018至2019年度記錄在案的有442宗， 而前兩年的數字分別為429宗和302宗。

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