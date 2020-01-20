越南醜女整形後嫁富二代　生下女兒遭拋棄如今成網紅

▲郭金鳳用手機秀出自己整形前的照片。右為她跟女兒的合照。（圖／翻攝自臉書＠Quách Kim Phượng）

國際中心／綜合報導

一些長相平凡、或長得比較「抱歉」的女孩，往往希望透過整形來開創幸福的未來人生。越南女孩郭金鳳(Quách Kim Phượng)就是這樣的一個夢想者。不過她整形後的人生有悲有喜，起落極大，充滿戲劇性。

外媒報導，25歲的郭金鳳來自越南得農省一個普通家庭。她從小就長得「欠人緣」：厚唇、暴牙、「蒜頭鼻」，臉上還有許多痘痘，沒有人願意和她一起玩。成年以後，很自然的，她的異性緣也欠佳。

父母眼看女兒一直沒有男朋友，就透過親友幫忙找對象、相親。但是，風評欠佳的外表讓她變成「被拒絕往來戶」。有些嘴巴很賤的男人甚至說：「把她娶回去， 恐怕連飯都吃不下！」或是說：「這香腸嘴誰親得下去啊？」讓她聽到後很受傷。

經過多次這樣的慘痛經驗後，郭金鳳痛下決心透過整形改變自己。她大手筆的花費了3億越南盾(約新台幣42萬元），對自己的下顎、牙齒、鼻子等地方進行大修整。手術過程非常成功，之後的郭金鳳完全是脫胎換骨。

就像某胃藥廣告中的「小美」一樣，因為變漂亮了，郭金鳳很快就認識了一名富二代，兩人奉子結婚。不過婚後不久丈夫就開始劈腿，這段婚姻只維持了5個月。生下一個女兒後，兩人離婚。

▲郭金鳳整形前(左)後的對照。（圖／翻攝自臉書＠Quách Kim Phượng）

後來，郭金鳳開始經營社群，在臉書上PO文並附上照片，敘述自己瘦身成功的故事。減肥之前，她的體重達60公斤，還有粗壯的大腿和水桶腰。瘦身之後，她的體重不到50公斤。郭金鳳表示，她打算再減掉3公斤。

她的PO文引起熱烈迴響。許多網友都希望郭金鳳能分享廋身秘訣。郭金鳳如今住在胡志明市。盡管不是明星，但因為出色的外表和曲折的人生經歷，讓她成了一名網紅。