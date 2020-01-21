郝龍斌拜會王金平爭取支持　王金平：看未來發展情勢做最後決定

▲郝龍斌拜會王金平尋求支持。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨2020選舉大挫敗，前黨主席吳敦義請辭下台，前副主席郝龍斌宣布角逐黨主席一職。21日下午親自赴立法院拜會前立法院長王金平。王金平表示，期待未來黨主席讓黨跟民眾結合，成為理性中道的政黨，呼籲不要把執政黨當作敵人，而是以國家為重，「我會再跟郝市長進一步詳談，彼此交換看法，看看未來幾天發展情勢，再做最後決定。」

郝龍斌表示，他今天特地來拜訪王院長，除了報告準備參選黨主席，爭取王院長支持，也把參選理念，以及對於未來黨的發展跟王院長說明，並向王院長請教他對於黨主席定位的看法，「國民黨面對大潰敗，很重要的一件事就是團結所有黨內重要成員，在團結前提下為黨來打拼，這也是我參選黨主席的初衷。」

王金平接著表示，國民黨大選後面臨最大危機，未來黨是否重生，這次黨主席一定要適當的人選才能帶來新希望，他認為，未來黨主席要能喚回國民黨的黨魂，讓全國人民產生期待感，還有依賴信任感，第二，國民黨面臨的問題「一大堆」，如何用智慧、各方資源解決問題，很現實的就是怎樣處理財務問題。

王金平說，郝市長有志於擔任黨主席，我們也祝福他能順心如意，未來挑起最大責任，希望他未來能讓黨跟民眾結合，成為理性中道的政黨，不要把執政黨當作敵人，而是以國家為重，增進人民福祉，「黨主席應有這樣的概念，我們予以支持，我會再跟郝市長進一步詳談，彼此交換看法，看看未來幾天發展情勢，再做最後決定。」

被問到是否願意為國民黨效力，王金平表示，本來他想44年立委生涯已經告一段落，「俗語說，美好的一仗我已經打過，應該可以獲得更多的休息，看來黨面臨這種情勢，我們還是或多或少加以關心，我想這是義不容辭的。」