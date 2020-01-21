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陳弘修／國民黨中了「老鼠」魔咒　朱立倫、郝龍斌、周錫瑋應該Out

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▲▼國民黨中常 吳敦義請辭後現身。（圖／記者屠惠剛攝）

文／陳弘修

2020總統大選落幕，這十天來，政壇上有兩件事持續受到矚目，一是敗選的韓國瑜回到高雄後猛推市政，以因應下階段來襲罷免的風暴；另一個則時高喊改革的國民黨，國民黨前主席吳敦義閃辭後，幾個被點名的人當中，除了郝龍斌開始動作外，連勝文、江啟臣、蔣萬安這些國民黨中生代，甚或是民調人氣居首的前主席朱立倫、挺韓大將周錫瑋等人，迄今還看不到有人敢主動舉手喊「選我、選我」。

更妙的是，整個黨目前彷彿陷入了「老鼠」魔咒，老人瞬間變成過街老鼠人人喊打。面對現在被外界視為大崩壞的國民黨，如果新的黨主席、新的黨務主管、新的黨工都還是沒有辦法覺醒，都還是認為所有的職務都需要經過新娘上花轎的被人三催四請才出場；所有的工作都需要有人交付；所有的失敗都是歸咎於對手跟環境，那這樣的改革只是橡皮圖章，而且20年前就上演過一次，規模跟口號還喊得比現在震天響。

國民黨在2000年時首度失去政權，那一年，連戰敗選，李登輝的黨主席一直被逼退後另組他黨，在處理殘局上，國民黨大張旗鼓地成立改造委員會，召集人是連戰，副召集人是前行政院副院長劉兆玄，當時，連戰還用選舉補助款成立了現在的國民黨智庫，所有敗選的閣員依不同專長分組進駐，說要用影子內閣來繼續監督政府，直到重返執政。

記憶力如果好一點的人，或許還會記得，在那個時候高舉改革大旗的國民黨，羅列出要改進的主張與內容，包括訂定排黑條款，要開除不符合資格的國民黨公職人員黨籍、黨產信託、精簡人事、招納青年、黨員直選黨主席、全面民主化等，洋洋灑灑的一堆，但真正做到的有多少，現在回頭看，格外諷刺。

若以品牌的角度來看國民黨，這個百年老店最大的問題出在核心價值與產品。從蔡英文此次大選的得票數來看，國民黨的路線顯然已經不被買單，這個目前看來最巨大的危機，其實與歷任的黨主席都脫不了關係，包括連戰、馬英九、吳伯雄﹑朱立倫、洪秀柱，以及吳敦義，因為這些「主席們」在任時各吹各調，一人一把號的結果，讓他們所領導過的這個政黨，在過去20年來的政權大戰中，贏得支持的時間只有8年。

「老」並不是什麼罪惡，但這些領導者並沒有讓國民黨與時俱進，真正貼近社會與民心脈動一步一腳印，當權的時候變成耳不聰、目不明，年輕人支持這個政黨或加入這個政黨看不到未來，這才是最可怕的老化。

至於產品部分，雖然國民黨在七大項、3千多字的敗選報告中，只有一項是針對韓國瑜進行檢討，但箇中內容其實都點到他的死穴，如果產品有問題，是哪些人讓他上架、是哪些人隨韓逐流？不敢說實話或做壁上觀、現在又是哪些人在盤算或觀望黨主席一職，這些人才該被撻伐。

如果再加上「老」這個標準，話說得重一點，前述的這些「主席們」或被點名者都應該 「Out」，但問題又來了，姑且不論扛不扛得起百年老店，國民黨找得出願意「In」且有能力「In」的年輕人嗎？

▲▼國民黨中常 青年軍鬧場。（圖／記者屠惠剛攝）

●陳弘修／台北人。經歷《臺灣時報》﹑《中央日報》、《東森新聞報》、《新新聞》、《時報周刊》、《新高山行銷顧問》、《奧美公關》，現服務於《ETtoday新聞雲》。

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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