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武漢肺炎新冠狀病毒個案全球219例　市民勤洗手戴口罩注意健康管理

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▲台南市衛生局呼籲民眾，N95口罩由醫護人員配戴使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局呼籲民眾，N95口罩由醫護人員配戴使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至1月21日止，2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）全球病例累計219例，武漢198例、廣東14例、北京市5例、上海市2例、泰國2例、另台灣、日本、南韓、美國各1例，死亡個案累計4例，台南市衛生局籲市民勤洗手、戴口罩，注意自我健康管理。

中央流行疫情指揮中心1月21日公布我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，為居住南部50多歲女性，於中國大陸武漢工作，個案發病前，由武漢搭機入境，因有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，由機場檢疫人員安排後送就醫，X光檢查顯示有肺炎，檢驗確認為新型冠狀病毒陽性，持續於醫院負壓隔離病房治療中。

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▲台南市衛生局呼籲民眾，N95口罩由醫護人員配戴使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一般民眾使用外科用口罩。

世界衛生組織表示，目前由於武漢病例快速增加，2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）可能具持續人傳人能力；指揮中心宣布自21日起提升中國大陸武漢市旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），建議民眾非必要儘量勿前往當地。

台南市衛生局表示，中國大陸新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，衛生局持續配合疾管署國際機場檢疫與社區人員健康追蹤、國內港埠之檢疫措施及民眾之風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，另針對醫療院所感染管制預先規劃等，減少疫情對台南市之衝擊，確保市民健康。

衛生局再次呼籲，民眾近期前往中國時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員，請勿私自服用退燒藥造成防疫漏洞，病人或家屬如果隱匿疫情，將依違反傳染病防治法第31條，處新台幣1至15萬元罰鍰；返國14日內如出現上述疑似症狀，撥打免付費防疫專線1922或台南市衛生局防疫專線06-2880180並依指示戴上口罩，衛生局安排後續收治醫院，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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