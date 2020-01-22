快訊／武漢肺炎病原確認「來自野味」！　兒童等年紀小的人不易感染

▲病房內部。（圖／北青深一度）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎蔓延，中國科學院院士、國家疾病預防控制中心主任高福今（22）日在國新辦發布會上表示，新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物，根據目前的流行病學認知，新型冠狀病毒對於兒童等年紀小的人不易感染。

大陸抗SARS專家、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山20日曾在受訪時強調，許多冠狀病毒都是藉由哺乳動物傳染給人類的，包含SARS、MERS等，都是從某個野生動物來的，中間有一個宿主，然後再感染人類，「除了戴口罩、量體溫等防疫措施外，也要改變習慣，不要再吃野味了。」

▼武漢華南海鮮市場販售活野味。（圖／翻攝微博）

大陸國務院新聞辦於今日上午10點舉辦新聞發佈會，由官方有次公開對外說明情況，國家衛生健康委員會副主任李斌在介紹情況時提到，「近日病例數量變化較大，與我們對疾病的認識不斷加深、完善了診斷方法，優化並向全國下發了診斷試劑有一定的關係。」

他坦承，「專家研判認為病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播。疫情傳播途徑以呼吸道傳播為主，病毒存在變異的可能，疫情存在著進一步擴散的風險。」

李斌說明，「截至1月21日24時，我委收到國內13個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440例，報告死亡病例累計9例，新增3例，全部為湖北病例；報告新增冠狀病毒感染的肺炎確診病例149例，收到日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例3例，韓國通報確診病例1例。目前，追踪到的密切接觸者2197人，已解除醫學觀察765人，尚有1394人正在接受醫學觀察。」

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