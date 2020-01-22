用「氰化鉀」毒殺6人！南韓首位「女連續殺人犯」...連父親、妹妹都不放過

實習記者羅明輝／綜合報導

YouTuber「Hi A Day」最近分享了一起發生在40年前的韓國連續殺人案件，一名婦人「金氏」在1986至1988年間，為了錢財陸續犯下6起謀殺案，毒死包括鄰居、好友、親戚、父親和妹妹在內等5人，還有1起殺人未遂，是韓國史上第一名女性連續殺人犯，冷血行徑也震驚了韓國社會。

▲ 金氏為錢財犯下6起殺人罪，是韓國第一位女性連續殺人犯。（圖／翻攝自Hi A Day／YouTube）

「Hi A Day」喜娜介紹到，第1起案件發生在1986年10月31日，當時49歲的金氏邀請鄰居一同去公共澡堂泡澡，泡完澡後，鄰居突然在更衣室昏厥，口吐白沫暴斃。原來是金氏將氰化鉀放入雙花茶內，在鄰居泡完澡準備起身時拿給對方喝，目的是為了偷走鄰居身上的金飾。雖然鄰居家屬第一時間就向警方申訴，但金氏一概否認，加上當年還沒有科學搜查，警方在未進行屍檢的情況下，最後判定鄰居是「因泡澡過久，導致心血管疾病而意外身亡」結案。

第一起半實驗性的加害殺人成功後，金氏在1987年4月4日又犯下了第2起案件，這次的受害人是她的友人全氏，她曾向對方借了700萬韓元（約18萬元新台幣），當天她聲稱要討取債務來還錢，便邀請全氏一同搭公車前往。過程中她使用同樣的手法，讓全氏喝下混有氰化鉀的飲料，導致對方在公車上昏迷，最後心臟麻痺死亡，身上所有財物都被金氏拿走。





▲ 氰化鉀外觀無色或白色，帶一點杏仁味，易溶於水，一般人攝取100至200毫克，在30秒內會昏迷，45分鐘會抽搐身亡。（圖／翻攝自Hi A Day／YouTube）

雖然有警察認為全氏的死亡不太尋常，但同年1月才發生學生朴鍾哲在偵訊時遭警察拷問致死事件，導致6月爆發民主運動，警察整年忙於鎮壓示威活動，對於全氏一案並未多加關注，全案最終也同樣草草結案。

第3起案件發生在1988年2月10日，同樣也是牽扯到債務關係，金氏當時欠了鄰居120萬韓幣（約3萬元新台幣），她再度使用相同的手法，拿一瓶裝有毒物的薏仁茶給鄰居喝下，對方飲用後立刻出現頭昏、身體不適想吐症狀，但因為劑量不足沒有成功。

犯案未得逞的金氏繼續假借關心，陪鄰居搭計程車，還宣稱要去藥局幫忙買藥，但鄰居隨即察覺不對勁，趁金氏下車後，馬上請司機開車開走，才沒有慘遭毒手。這名鄰居是6起事件中唯一的生還者，不過事後因多慮沒有報案。





▲ 金氏在公車上毒殺父親。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第4起犯罪發生在1988年3月27日，金氏這次將腦筋動到親生父親身上，向父親借錢的她又因為不想償還，決定痛下毒手。她趁父親參加朋友壽宴後，坐公車回家時，將加了氰化鉀的健康飲料給對方喝，造成父親喝下不久就暴斃身亡。不過因為父親年事已高，警方最終判斷是病死作結，屍體也在未經解剖的情況下火化，沒有留下任何證據。這也成為金氏所有犯罪行為內，唯一獲判無罪的一起。

第5起犯罪在1988年4月29日，父親過世僅一個月，金氏又將目標鎖定親妹妹身上，由於妹妹生活富裕，她向對方借了一千萬韓元（約26萬元新台幣），同樣不想還錢，再次用同一招，趁著和妹妹一起搭公車時，將下毒飲料遞給對方，導致妹妹飲用後昏倒，暴斃身亡。

金氏在妹妹送上救護車後，沒有跟著一起去，反倒是將對方攜帶的包包和車鑰匙全拿走，離開現場，隨即前往妹妹家中，把所有值錢東西、包括銀行帳戶全都洗劫一空。因金氏是被害人的家屬，加上之前沒發生過相關案例，警方當時並未將她列為嫌疑人。





▲ 金氏在飲料中添加氰化鉀，殺害5人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後一起案件則是發生在1988年8月8日，金氏向一名遠親的親戚謊稱要買房子，借了4840萬韓元（約125萬元新台幣）。等到錢拿到手後，又再次邀約親戚出門，趁著坐公車的途中遞飲料，將對方殺害。由於這次的公車路線與第2起事件同樣隸屬於龍山分局，警察在調查過程中發現異常，強烈要求做屍檢，並終於將金氏列為嫌疑人。

警方懷疑金氏後，耗費大量人力和時間將先前土葬的4具屍體開棺驗屍，才驚覺所有的遺體內都有氰化鉀，急忙派2名女警去金氏家裡搜查，最後在廁所牆壁的小洞中發現了一個用報紙包起來的東西，打開後裡面全都是氰化鉀。

▲ 警方在搜索金氏家中時，在廁所發現一個小洞。（圖／翻攝自Hi A Day／YouTube）

另外，警方也在搜查時發現大量金飾、現金，將金氏定罪。據了解，金氏因沉迷於舞廳牛郎店，為了籌錢去賭博，但一直輸錢，只好不停和身邊家人及親戚朋友借錢，又不想還錢，最終才會選擇犯罪。至於她是如何取得大量氰化鉀？原來是她的姪子在化學工廠上班，她以「殺野雞」為由向對方取得。

冷血殺害了5人的金氏，最終在1997年12月30日執行死刑，享年58歲，也是韓國最後一批死刑犯。

▼ 金氏在廁所牆內藏了大量的氰化鉀 。（圖／翻攝自Hi A Day／YouTube）

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