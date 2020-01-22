華聞快遞／上海2019年GDP總額接近4兆元人民幣！人均可支配收入領跑大陸

▲上海2019年GDP總額接近4兆元人民幣。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：上海2019年GDP總額接近4兆元人民幣 人均可支配收入領跑大陸

上海市統計局21日下午發佈上海國民經濟運行情況。上海市統計局副局長湯匯浩表示，2019年上海GDP（國民經濟生產總值）總量達到38155.32億元人民幣，比上年增長6.0%。（中新社）

《廣東》：廣州南沙自貿區創新融資租賃模式 與港澳互設機構

廣州市金融局1月21日通報，廣州南沙自貿區通過創新融資租賃模式，產業集聚效應凸顯，集中了該市80%以上數量的融資租賃企業，其中港澳資企業過半，還以與港澳互設融資租賃公司形式推動粵澳融資租賃深度融合。（中新社）

《海南》: 海口海關：打造新時代「一流海關」推進海南自貿港建設

海口海關日前提出，用5年時間建設「政治堅強、業務精湛、管理高效、保障有力、隊伍過硬」的新時代「一流海關，全力以赴推進海南自由貿易港建設。（中新網）

《福建》：福建泉州2019年簽發自貿原產地證2.34萬份

福建泉州海關21日公佈，2019年共簽發自貿區優惠原產地證書23425份、9.92億美元，年增率分別增長1.6%、7.3%，預計可幫助關區1萬多家企業爭取進口方關稅減免6630.02萬。（中新網）

▲泉州2019年簽發自貿原產地證2.34萬份。（圖／翻攝自中新網）

《湖南》：長沙：新「挖」高企風補資金池 控制融資成本

長沙市科技局公佈，根據長沙市大力支持科技企業發展的整體工作部署，該市創新金融工具，全新啟動了專業服務高新技術企業的「信貸風險補償資金池」，精準解決企業「融資難、融資貴」問題。（科技日報）

《重慶》：總投資50億元人民幣 兩江新區啟動科技創新子基金

重慶兩江新區近日舉行科技金融產品發佈暨簽約活動，啟動3支科技創新子基金，總投資規模達50億元人民幣，並發佈4款科技金融債權產品，將極大地完善其金融服務體系。（科技日報）

《江蘇》：蘇州自貿片區出台 「金融16條」促高品質發展

中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區16日舉行記者會，出台《關於推進蘇州自貿片區金融開放創新的若干意見》，推出16項支持措施，促進自貿區金融創新發展。（新華社）

《新疆》：新疆產業精准扶貧貸款餘額增長超五成

中國人民銀行烏魯木齊中心支行副行長岳永生表示，截至2019年末，新疆本外幣各項貸款餘額超2萬億元人民幣，貸款穩步上行。（中新網）

▼南沙自貿區。（圖／翻攝自中新網）