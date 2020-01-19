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華聞快遞／黑龍江頒布15條措施支持民企發展

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▲▼黑龍江,哈爾濱,哈爾濱市。（圖／CFP）

▲黑龍江省。（圖／CFP）

《黑龍江》黑龍江省頒布15條措施支持民企發展

黑龍江省市場監督管理局近日正式印發《關於支持服務民營企業高質量發展的具體措施》，從「打造寬鬆便捷的准入環境、打造公平有序的市場環境、打造精準有效的政策環境」等三個方面提出支持服務民營企業高質量發展的15條具體措施，努力為民營企業發展創造更加寬鬆的環境。（中新社）

《浙江》浙江2019年預計新增減稅降費近2000億元

1月17日召開的浙江省稅務工作會議公布，2019年浙江全省預計新增減稅降費近2000億元（人民幣）。2019年，浙江省突出服務重點出口企業，加快出口退稅進度，對一類、二類出口企業正常辦理退稅平均時間縮短至5天以內。（新華網）

《福建》福建將謀劃實施「5G+融媒體」「5G+超高清」

18日，福建省廣播電視工作會議在福州召開。2020年，全省廣電係統將積極參與全國有線電視網路整合和廣電5G建設一體化發展，謀劃實施「5G+融媒體」「5G+超高清」。（新華網）

《重慶》重慶：249個涉稅事項實現全程網上辦

重慶市稅務局和重慶市財政局指出，隨著重慶市大力優化稅收營商環境、簡化涉稅事項流程，目前已實現249個涉稅查詢及辦理事項全程網上辦理。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

《遼寧》2019年遼寧省有效發明專利同比增長12.7%

遼寧全省知識産權局局長會議指出，2019年，遼寧省市場主體自主創新能力不斷提高，知識産權意識顯著增強，遼寧省知識産權綜合發展指數在全中國排第十位，實現了發展水平的穩步提升。（新華網）

《重慶》去年重慶市網路零售額達926億元

16日，重慶市網商協會召開第二屆五次會員代表大會暨二屆九次理事會，發布了《2019年重慶市網絡零售發展報告》。報告指出，2019年重慶市全年實現網絡零售額926億元（人民幣，下同），同比增長25%。B2C網絡零售額穩步增長，達582億元，佔總零售額的62.82%。（中新社）

《上海》上海設立「離廳式自助辦稅服務區」

據大陸國家稅務總局上海市稅務局16日發布的消息，上海市稅務局預計於今年2月在市北高新園區設立「離廳式自助辦稅服務區」，開啟「就近辦稅、便捷辦稅、一站辦稅」新模式，這一舉措將惠及產業園區內2000多家企業、近20萬人。（中新社）

《江蘇》江蘇頒布方案推進基層「三整合」

江蘇省委編辦指出，省委辦公廳、省政府辦公廳近日印發《關於推進基層整合審批服務執法力量的實施方案》，要求在全省複製推廣經濟發達鎮的「1+4」改革經驗，加快形成「集中高效審批、強化監管服務、綜合行政執法」的基層治理結構。（中新社）

▼江蘇省。（圖／CFP）

▲▼江蘇。（圖／CFP）

ET快訊
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