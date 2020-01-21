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華聞快遞／重慶推16條措施「促進跨境貿易便利化」

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▲▼重慶。（圖／CFP）

▲重慶市。（圖／CFP）

《重慶》重慶推16條措施「促進跨境貿易便利化」

重慶市政府新聞辦公室21日召開新聞發布會並指出，該市製定出台《重慶市促進跨境貿易便利化工作方案》，將推動16條具體措施，解決跨境貿易方面痛點、堵點、難點問題，建設國際物流樞紐和口岸高地。（中新社）

《陝西》西安房屋出租回報率僅2.2%創歷史新低

易居房地產研究院近日發布《2019年租金收益率研究報告》，內容顯示，大陸全國去2019年四季的50城租金收益率為2.4%，最高的錦州3.9%，最低的廈門僅有1.1%。西安租金收益率為2.2%，排在這50個城市的第28位。據悉，與一年前相比，西安租金收益率下降了6%。（澎湃新聞）

《北京》大陸商務部：春節前各地生活必需品市場運行總體平穩

大陸商務部副部長錢克明21日表示，春節前各地生活必需品市場運行總體平穩，受消費需求增加、雨雪天氣增多等因素的影響，豬肉和蔬菜的價格略有上漲。（澎湃新聞）

《北京》北京去年實現貨物進出口2.87兆元人民幣

北京市對外貿易全面上揚，去（2019）年全年實現貨物進出口2.87兆元（人民幣，下同）。其中，預計全年實現服務貿易進出口1.12兆元，保持大陸前列水平。 （中新社）

▲▼北京城市。（圖／CFP）

▲北京城市。（圖／CFP）

《上海》超過1.6萬個5G宏基站！上海實現重點區域5G網路全覆蓋

上海市經濟和信息化委員會21日發布消息稱，上海已建成超過1.6萬個5G宏基站、1.3萬個5G室內小站，實現中心城區和郊區重點區域5G網絡全覆蓋。上海已成為中國乃至全球5G網絡規模最大的城市之一。 （中新社）

《北京》31省份2019年居民收入榜出爐！京滬人均可支配收入近7萬人民幣

大陸國家統計局近日公佈了31省份2019年居民人均可支配收入數據。上海以69442元高居榜首，逼近7萬元大關。北京以67756元位居第二名。上海人、北京人能掙賺能花，其居民人均消費支出超過4萬元，同樣位居前兩名。（中新社）

《上海》新落成的上海終端管制中心投入運行

上海終端管制中心近日正式投入運行。運行後，上海終端管制中心席位由原來的12組擴容至36組，結合航班進港輔助排序、弧形定點匯聚等新技術的應用，為日後擴容增效奠定基礎，為旅客出行安全準點提供有效保障。（中新社）

《海南》海南離島免稅去年銷售額136.1億元　年增率增幅超三成

海南省財政廳透露，海南離島免稅政策效應不斷擴大，去年全省離島免稅銷售額136.1億元，年增率增幅超過三成。海南省財政廳相關負責人表示，離島旅客免稅購物政策是海南國際旅遊島建設獨有、最富「含金量」的一項政策，目前已經實現離島免稅購物政策「空、海、鐵」全覆蓋。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

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