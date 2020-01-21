華聞快遞／河北滄州去年全市城鎮新增就業8.18萬人

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》河北滄州去年全市城鎮新增就業8.18萬人

2019年河北滄州全市全年城鎮新增就業8.18萬人，登記失業人員再就業2.76萬人，困難人員就業1.15萬人，農村勞動力轉移就業8.2萬人，零就業家庭保持動態為零，城鎮登記失業率控制在2.86%以內。（河北日報）

《重慶》沙坪壩去年地區生產總值接近千億元

在新舊動能加速轉化、產業結構不斷調整的大背景下，去年沙坪壩地區生產總值實現976.8億元，區級稅收收入實現49.2億元。（重慶日報）

《浙江》2019年浙江新增小微企業逾40萬家

浙江2019全年共新增小微企業40.8萬家，同比增長12.4%，截至2019年底，該省納入大陸全國小微企業名錄庫的在冊小微企業數量達到222.4萬家，佔在冊企業的87.7%。（浙江日報）

《福建》福建省規上工業增加值居大陸全國第二位

2019年福建省規模以上工業增加值預計增長8.8%，高於大陸全國平均3.2個百分點，居大陸全國第二位、東部10省市第一位。（福建日報）

▲福建省。（圖／CFP）

《廣東》東莞GDP離破萬億僅差500多億

經初步核算，2019年東莞實現地區生產總值9482.50億元，離破萬億僅差500多億元。按可比價計算，去年東莞地區生產總值同比增長7.4%，增速高於同期大陸全國（6.1%）、全省（6.2%）平均水平。（南方日報）

《北京》去年北京居民人均可支配收入67756元

2019年北京市居民人均可支配收入67756元，比上年增長8.7%，扣除價格因素，實際增長6.3%，跑贏經濟增速。2019年全市居民人均轉移凈收入1.4萬元，同比增長9.5%，增速居四項收入首位，是居民收入的第二大來源，為居民收入平穩增長提供有力保障。（中新社）

《甘肅》甘肅外貿去年進出口總值逾379億元

蘭州海關20日表示，去年甘肅省經貿往來遍及全球6大洲共155個國家（地區），較上年增加8個；外貿進出口總值達379.9億元人民幣，其中12月，甘肅省外貿進出口總值36億元人民幣，同比增長28.3%。（中新社）

《西藏》2019年西藏電信業務量增速大陸全國第一

2019年西藏全年工業增加值完成131.72億元，同比增長5.1%。從規模以上工業門類來看，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業同比增長26.0%。從主要產品產量看，水泥產量、中成藥、發電量增長均同比增長超過15%。（中新社）

▼西藏雅鲁藏布江。（圖／CFP）