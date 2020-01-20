華聞快遞／貴州2020年計畫引進破20家500強企業

▲貴州省。（圖／CFP）

《貴州》貴州今年擬引進超20家500強企業

2020年貴州省產業大招商暨優化營商環境全面大提升工作會議上指出，2020年，貴州省擬引進20家以上的500強企業。（新華網）

《北京》工信部：截至2019年底全中國共建成5G基地台超過13萬個

20日，大陸國新辦針對2019年工業通信業發展情況舉行新聞記者會。會中提到，截至2019年底全中國共建成5G基地台超過13萬個，已有35款手機終端獲得入網許可，國內市場5G手機出貨量超過1377萬部，國產5G手機芯片投入商用。（中新社）

《寧夏》寧夏逾七成財力保障民生

2019年，寧夏將75%的財力用於民生事業，紮牢織密民生保障網。今年，在持續將70%以上財力用於民生事業外，寧夏財政還將按照自治區黨委和政府決策部署，統籌安排財政資金近80億元（人民幣），做好自治區十大民生實事的資金保障，進一步提升群眾的獲得感和幸福感。（新華網）

《浙江》2019年浙江進出口首破3兆元

杭州海關17日發布數據顯示，2019年浙江省進出口總值首次突破3兆元（人民幣）大關，增長8.1%，佔全國進出口總值的9.8%。（新華網）

▼浙江省。（圖／CFP）

《甘肅》2019年甘肅減貧約93.5萬人

甘肅省委農村工作會議上指出，2019年甘肅省脫貧攻堅取得新進展，有31個貧困縣摘帽退出，約有93.5萬貧困人口實現脫貧，貧困發生率下降到0.9%。（新華網）

《海南》「海南一號」衛星計劃下半年擇機發射

「海南一號」衛星項目星箭大總體協調會18日，在中科院空天信息研究院海南研究院舉行。會中指出，「海南一號」衛星項目進入了最後衝刺階段，計劃今年下半年擇機發射。（中新社）

《山東》山東提出2020年主要目標：生產總值增長6%以上

山東省十三屆人大三次會議審查的《關於山東省2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年計劃草案的報告》顯示，2020年經濟社會發展主要預期目標是：生產總值增長6%以上；一般公共預算收入增長1%以上；固定資產投資增長5%左右，社會消費品零售總額增長6.5%以上。（中新社）

《遼寧》去年遼寧省完成十個重大電力項目 總投資超過149億元

遼寧省電力有限公司指出，2019年，遼寧省電力固定資產投資共完成149.7039億元（人民幣），去年被列入省政府工作報告的十個重大電力項目全部按要求完成工程進度，為全省經濟建設提供了安全、穩定的能源供給。（中新社）

▼遼寧省。（圖／CFP）