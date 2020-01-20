華聞快遞／福建省2019年GDP「跑步」突破4兆元人民幣





▲福建省2019年GDP突破4兆元人民幣。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：福建省2019年GDP「跑步」突破4兆元人民幣

繼湖北省宣佈地區生產總值突破4兆元人民幣後，福建省成為又一個GDP破4兆元人民幣的省份。（中新社）

《北京》：大陸工信部：今年汽車產銷規模總體大概在2500萬輛左右

大陸工信部部長苗圩20日透露，今年汽車產銷規模總體大概能夠維持在2500萬輛左右，可能是零增長或者略負增長。（中新網）

《上海》：上海「東西兩翼」謀高水準開放

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區在上海東部「閃耀」，虹橋商務區在上海西部「綻放」。一東一西，如同兩翼，開啟上海更高水準對外開放的新征程。（中新網）

《廣東》：廣東去年跨境人民幣結算3.26兆元人民幣

廣東以推動粵港澳大灣區建設為契機，積極推動跨境人民幣業務創新發展。2019年廣東省新增辦理跨境人民幣業務的企業22562家，跨境人民幣業務結算量3.26兆元人民幣，均創歷史新高。（人民日報）

▲大陸今年汽車產銷規模總體大概在2500萬輛左右。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：廣州跨境電商進口連續6年位列大陸首位

廣州海關19日公佈，廣州跨境電商發展勢頭迅猛，進口總值連續6年位列大陸各城市首位。據統計，2019年廣州市跨境電商進出口商品總值385.9億元人民幣，位居大陸各城市第2位，年增率增長56.4%；其中進口253.2億元人民幣，位居大陸各城市首位，年增率增長27.9%；出口132.7億元人民幣，位居大陸各城市第3位，年增率增長171.7%。（中新社）

《福建》：泉州：「非遺」跨界 促茶瓷香三產業融合發展

安溪的鐵觀音、德化的陶瓷、永春的香是福建泉州的三大文化名片和「非遺」傳承項目，同時作為重要貿易產品，自古以來就依託「海上絲綢之路」走向全世界。（中新社）

《海南》：2019年海南免稅品進口額猛增近九成

海口海關19日通報，2019年海南消費品取代飛機成為頭號進口商品；免稅品進口呈現強勁增長態勢，進口額年增率大幅增長89.7%。（中新網）

《北京》: 中國已建成5G基站超13萬個 5G手機出貨量1377萬部

大陸國新辦20日就2019年工業通信業發展情況舉行記者會。截至2019年底，大陸共建成5G基站超13萬個，已有35款手機終端獲得入網許可，國內市場5G手機出貨量超過1377萬部，國產5G手機晶片投入商用。（中新網）

▼上海「東西兩翼」謀高水準開放。（圖／翻攝自中新網）