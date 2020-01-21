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善用年終獎金「倍增效益最大化」！保險專家：保單健診補齊保障　還節省多餘開支

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲年終獎金拿到後，民眾都在計畫該如何運用這筆錢。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

農曆年節到來，多數公司已發放年終獎金。錠嵂保險經紀人建議，應該將年終獎金視為固定薪資以外的年度收入，扣除紅包支出後，可以將剩餘的年終金額重新分配，在歲末年終時，進行保單及家庭財務的年度健診；若有意購買外幣保單投資，應確認自身是否有外幣需求及承擔匯率風險的能力。

根據104資訊科技公布《104薪酬白皮書》內容，2019年企業年終調查，94.1%的企業會發放年終，平均為1.1個月。年終獎金該如何運用而放大效益？錠嵂保經建議，扣除紅包支出後，可將剩餘的年終金額重新分配，投入小金額、放大個人及家庭資產保障額度，作為調整家庭保障與健全財務規劃最佳的預算來源。

至於年終獎金應該如何配置，才能讓家庭保障與財務規劃更為健全？錠嵂保經北四營業處執行處經理余婉琴表示，可以利用年終獎金，透過年終保單健診，依檢視結果而適度增減，因應人生不同階段需要增添保障者，在原有保單內來附加。

例如，若原本家庭保單是全家人以附加方式在一張保單上，由於保單裡附加的子女保障有限制，最多也只能到其成年，也常讓父母親感到困擾，因此可藉由年終獎金的額外收入，調整成子女獨立擁有一張個人完整保障，不致因成年而失去其部份保障。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲保單健診可根據人生不同階段適度增減，用小錢取得最大的保障。（圖／pixabay）

而在財務健全規劃部份，余婉琴建議，若有額外增添出的不必要利息支出，也可藉由年終獎金節省不必要的開銷。以保險費為例，目前保費計算都是以年繳為基準，再乘以固定比率來分為月繳、季繳、半年繳及年繳的繳納方式，而年繳與月繳最多可差到5.6%，無形中增加了家庭開支。

關於年繳費率差計算方式，假設年繳保費1萬元，乘以保險費月繳費率0.088，月繳為880元；當880元乘以12個月，也就是1萬560元，月繳12個月的總保費即為1萬560元，多出的560元除以年繳1萬元保費，即得到5.6%費率差。

錠嵂保經建議，微利時代，每一分錢的使用都要精打細算，民眾不妨在確定年終獎金發放的金額與日子時，和保險服務人員聯繫，共同討論最適合自己財務狀況的保險費繳納方法，並運用年終獎金補足其今年度保費的差額，才能有效節省多餘的開支，為自己存下更多的財富。

余婉琴表示，若家庭保障已足夠的民眾，則可依個人特性選擇保險商品，善加利用年終獎金，藉由穩健型保險商品，為自己累積第一桶金；或利用投資型商品，適時挑選具潛力的投資標的，為退休生活規劃藍圖；或運用美元國際性流通貨幣的特性，購買外幣保單作為資產的多元配置，這些都可使用年終獎金增加投資的不錯選擇。

▲各類型族群建議的保險商品。（圖／記者楊絡懸製表）

▲各類型族群建議的保險商品。（圖／記者楊絡懸製表）

至於外幣保單該如何選擇？民眾若想買保單作投資，人民幣保單看俏、美元保單看漲，可作為資產多元配置，其中，年前市場上熱銷的美元計價保單，因責任準備金利率調降1碼，今年起保費預估將有所調漲。

錠嵂保經提醒，有意利用年終獎金購買外幣計價保單的民眾，應確認自身是否有外幣需求及承擔匯率風險的能力，並依家庭財務及未來生活的規劃，為自己選擇合適的外幣計價保單，才能在家庭保障與財務規劃中取得合適的平衡點，放大年終效益。

另一方面，錠嵂保經2019年底推出「AI智能保單健診系統」，加速業務員保單健檢流程，該系統上線半個多月，已服務5000多人次，完成了近千筆的保單健診，短短幾分鐘就可完成跑出保單匯總表，幫助保戶及業務員更快了解保障缺口及需要補足的方向，提升整體作業效能。

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