過年最不想收到的伴手禮！他先點名餅乾禮盒　「大地雷」超意外：很容易爛

▲許多人在過年前就採購好伴手禮。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

農曆春節即將到來，許多人都準備好伴手禮，不管是回娘家或拜訪親戚都用得上。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「過年最不想收到什麼伴手禮？」並說他最不想收到各種餅乾禮盒，還有高粱酒禮盒，因為不喜歡吃乾乾的東西，也不敢喝高粱酒，「送水果多好！或是送紅酒也不錯啦！大家覺得呢？」

看到貼文後，網友紛紛留言熱議，「不想收香腸禮盒、蛋糕糖果類、花生糖」、「香腸禮盒，加工紅肉少吃為妙」、「香腸禮盒+1」、「水果跟營養食品」、「任何會胖的」、「餅乾糖果禮盒」、「牛軋糖」、「蛋捲，超難吃」、「年糕類」、「肥皂禮盒跟碗盤組」、「毛巾禮盒」、「便利商店賣的」、「雞精！都沒人要喝」、「烏魚子，沒人吃。」

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▲許多人都不想收到水果禮盒。（示意圖／記者李毓康攝）

儘管原PO覺得水果禮盒不錯，卻意外地有不少人打槍，「水果禮盒，冰箱冰不下」、「水果，討厭水果」、「水梨，超討厭」、「水果禮盒啦！過年一堆不吃又會爛」、「水果，保存期限太短」、「水果啊！昨天才又收到一箱，根本吃不完」、「討厭水果，吃不完很有壓力。」不過很多網友和原PO一樣，不想收到某種酒，「酒，我家已經堆了一堆洋酒紅酒佔地又困擾！還不如送米酒花雕至少可以入菜」、「紅酒」、「難喝的茶葉或酒。」

但也有人表示，「咦～～～我最想要水果」、「好驚訝水果居然是最不想收到的」、「水果乾不喜歡，寧願收到水果」、「喜歡水果禮盒，而且禮盒底下有內餡的那種」、「你們不要的禮盒都可以給我，我也想收到禮物」、「水果不是安全牌嗎@@？而且水果禮盒很貴欸」、「覺得討厭水果禮盒的人好不知好歹喔，這種人就是什麼都不用送他，浪費錢」、「討厭水果禮盒應該是因為吃不完吧？」

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