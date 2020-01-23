快訊／樟宜落地後2天掛急診！　「新加坡首例」武漢肺炎確診出現了

▲新加坡樟宜機場強化檢疫措施，防堵武漢肺炎。（圖／路透／下同）



記者王致凱／綜合報導

新加坡衛生部宣布，新加坡出現第一例武漢新型冠狀病毒肺炎確診病例。該名66歲男性武漢旅客於20日從廣州搭乘南方航空班機抵達新加坡，出現發燒與咳嗽症狀，22日自行前往醫院急診。該名病患的37歲兒子也有疑似肺炎症狀，但檢驗結果尚未出爐。

新加坡衛生部宣布，新加坡出現第一例武漢新型冠狀病毒肺炎確診病例。該名66歲男性武漢旅客於20日從廣州搭乘南方航空班機抵達新加坡，出現發燒與咳嗽症狀，22日自行前往醫院急診。該名病患的37歲兒子也有疑似肺炎症狀，但檢驗結果尚未出爐。

根據《聯合早報》報導，另有一名與確診案例無關的53歲武漢居民，也因為出現病徵而自行前往陳篤生醫院就醫，初步檢驗結果呈現陰性，被列為暫時陰性病例。

據悉，首位確診案例20日晚間從廣州搭乘南方航空CZ351航班抵達新加坡，前往聖淘沙旅遊並入住香格里拉酒店，期間出現發燒、咳嗽症狀，於22日傍晚搭計程車前往新加坡中央醫院掛急診。

新加坡衛生部召開緊急記者會說，將追查與確診病例有過密切接觸的人士，範圍包括一同抵達新加坡的9位家人；在CZ351班機上與他同一排、前後兩排的乘客共計30人，要求暫時隔離觀察。新加坡當局也在追查計程車司機、其他酒店房客，以及他曾經造訪過的地點。

另據《海峽時報》報導，新加坡衛生部表示，目前新加坡共有28例疑似病例，年齡介於1至78歲之間，另有7例已經被排除。新加坡衛生部傳染病科主任Vernon Lee表示，目前首例病例已經被隔離，不會對公眾造成威脅；但他補充說，由於中國赴新加坡旅遊人數較多，因此預期還會出現更多病例，將「採取一切遏制疫情傳播的可能性。」

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