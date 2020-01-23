　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡其昌除夕起連三天發「幸福小紅包」　時間、地點一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡其昌發紅包。（圖／翻攝蔡其昌臉書）

▲蔡其昌發紅包時間、地點一次看。（圖／翻攝蔡其昌臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

新年到來，立法院副院長蔡其昌從除夕到初二連續三天，在台中各廟宇發放「幸福鼠壹您」小紅包，時間與地點已經出爐，想要拿紅包沾沾喜氣的民眾千萬不要錯過。

蔡其昌的幸福小紅包自2013年起未曾間斷，從第一年的「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」，到2019的「壹豬幸福」，都是以「壹」作為發想。

今年是鼠年，蔡其昌推出「幸福鼠壹您」壹元紅包，從除夕到初二連續三天在台中各大廟宇發放。1/24除夕23時在清水開基福德祠，1/25初一6時30分在日南建興宮，7時在外埔三崁福興宮，7時10分在大安南庄南鯤鯓廟，7時30分在大安南埔鎮南宮，7時50分在外埔大東里東龍宮，8時在日南慈德宮，9時在大甲鎮瀾宮。

接著前往梧棲，9時50分在梧棲的大庄浩天宮，10時20分在梧棲的鴨母寮永天宮。之後到沙鹿，11時在玉皇殿，11時20分在中港仙祖廟，11時45分在義聖宮。13時30分在梧棲朝元宮，隨後到清水，14時10分在朝興宮，14時30分在紫雲巖，15時在壽山殿天公廟。1/26初二8時45分在北區元保宮，9時40分在南屯萬和宮，10時45分在東區旱溪樂成宮。

ET快訊
包8000元竟母湯？紅包金額「禮數」全看這　千萬別踩雷了
網紅開箱吃蝙蝠　一口咬下爆「黃色漿汁」...下秒吐出：超級苦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

WHO將台灣確診案例列在中國　外交部要求更正：政治凌駕2300萬人權

蔡其昌除夕起連三天發「幸福小紅包」　時間、地點一次看

蔣萬安秒答「不理性」英文！被問原因這下尷尬了

快訊／武漢封城！蘇貞昌指示防疫升級「二級開設」：請國人勿恐慌

影／總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

防疫醫護人員日夜堅守崗位　陳建仁：感謝犧牲春節假期

吳怡農除夕登《眼球央視春晚》！　一舉一動讓農夫農婦全暴動

「李柯太太」談國民黨敗選因素　「被想太多的人給耽誤」

春節垃圾收運不打烊　盧秀燕慰勞清潔隊員大讚「城市英雄」

江啟臣新年希望「謝龍介到立院當同事」　網狂喊：叫吳斯懷退出！

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

屁孩惡作劇！在猴硐貓村「丟甩炮」　狂響炮聲嚇貓...網轟：欠肉搜吧

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

WHO將台灣確診案例列在中國　外交部要求更正：政治凌駕2300萬人權

蔡其昌除夕起連三天發「幸福小紅包」　時間、地點一次看

蔣萬安秒答「不理性」英文！被問原因這下尷尬了

快訊／武漢封城！蘇貞昌指示防疫升級「二級開設」：請國人勿恐慌

影／總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

防疫醫護人員日夜堅守崗位　陳建仁：感謝犧牲春節假期

吳怡農除夕登《眼球央視春晚》！　一舉一動讓農夫農婦全暴動

「李柯太太」談國民黨敗選因素　「被想太多的人給耽誤」

春節垃圾收運不打烊　盧秀燕慰勞清潔隊員大讚「城市英雄」

江啟臣新年希望「謝龍介到立院當同事」　網狂喊：叫吳斯懷退出！

返鄉出遊行李塞不下？化妝包更輕巧3 Tips　多功能彩妝品超夯

中年男剛「捅」完人…竟還溜去頂樓偷拆馬達！住戶嚇得拿傘對峙

玄彬為她清唱《秘密花園》神曲！　「特別站到中間」笑容超寵溺

武漢封城！王丹驚「情況多危及？」：失控會有數百萬人衝關

納智捷URX榮登話題王！盤點《ETtoday車雲》2019最夯10大新聞

相隔4年再度挑戰奧運　拳擊賴主恩同樣不輕鬆

大草原近距離觀察動物、小木屋賞日落觀星　澳洲兩天一夜野生動物之旅

《枕上書》拔狐毛花絮曝光　迪麗熱巴搞笑問：像拔腿毛一樣疼吧？

康康、王彩樺好交情登《紅白》默契佳　假摔「笑」果炒熱氣氛！

最美初戀渣爆了！　正妹女星「偷看無名小站」抓包偷吃…他超扯反應瞎透

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

政治熱門新聞

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

共機出海飛越巴士海峽　國防部：嚴密掌握

美CDC「武漢肺炎圖」將台列入中國

即／卡神楊蕙如現身！貼照片嗆邱毅

陳揮文：高市府告苦苓不會贏、意義不大

高市府提告　苦苓發文「休兵」掛免戰牌

命理師曝吳怡農命格！桃花還未開

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

王浩宇宣布「加入民進黨團運作」　網友朝聖神預言

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！

全國最早國運籤出爐　下半年財運比去年好

ET民調／近5成民眾贊同監察權可制衡司法

藍營野生中常會手板出爐　網全崩潰

日本學者神人級預測　蔡得票率誤差僅0.6％

更多熱門

相關新聞

總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

23日是農曆小年夜，馬上就要迎來農曆新年。總統蔡英文透過臉書向國人拜年，除了針對近期的武漢肺炎強調防疫沒有假期外，她也提到不久前剛結束的總統大選，呼籲大家不管政治立場都是一家人，家庭和諧國家就會團結。

春節如何教孩子「拿紅包」？

春節如何教孩子「拿紅包」？

黃偉哲金唐殿發紅包

黃偉哲金唐殿發紅包

100歲外婆紅包　孫女一看暖心淚

100歲外婆紅包　孫女一看暖心淚

總統紅包這邊領！蔡英文、賴清德拜年行程搶先看　台北、台南分頭出發

總統紅包這邊領！蔡英文、賴清德拜年行程搶先看　台北、台南分頭出發

關鍵字：

蔡其昌紅包新年

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

發燒硬闖機場！父母大鬧3小時「丟下小孩飛走」

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

辰亦儒愛了曾之喬9年！藏「4甜蜜共通點」

武漢女「狂吞退燒藥」入法喊：勝利　陸大使館證實

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面