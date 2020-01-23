蔡其昌除夕起連三天發「幸福小紅包」　時間、地點一次看





▲蔡其昌發紅包時間、地點一次看。（圖／翻攝蔡其昌臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

新年到來，立法院副院長蔡其昌從除夕到初二連續三天，在台中各廟宇發放「幸福鼠壹您」小紅包，時間與地點已經出爐，想要拿紅包沾沾喜氣的民眾千萬不要錯過。

蔡其昌的幸福小紅包自2013年起未曾間斷，從第一年的「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」，到2019的「壹豬幸福」，都是以「壹」作為發想。

今年是鼠年，蔡其昌推出「幸福鼠壹您」壹元紅包，從除夕到初二連續三天在台中各大廟宇發放。1/24除夕23時在清水開基福德祠，1/25初一6時30分在日南建興宮，7時在外埔三崁福興宮，7時10分在大安南庄南鯤鯓廟，7時30分在大安南埔鎮南宮，7時50分在外埔大東里東龍宮，8時在日南慈德宮，9時在大甲鎮瀾宮。

接著前往梧棲，9時50分在梧棲的大庄浩天宮，10時20分在梧棲的鴨母寮永天宮。之後到沙鹿，11時在玉皇殿，11時20分在中港仙祖廟，11時45分在義聖宮。13時30分在梧棲朝元宮，隨後到清水，14時10分在朝興宮，14時30分在紫雲巖，15時在壽山殿天公廟。1/26初二8時45分在北區元保宮，9時40分在南屯萬和宮，10時45分在東區旱溪樂成宮。