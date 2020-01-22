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過年貼春聯「最佳時機」曝光！　命理師：超過時間…恐衰整年

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（圖／shutterstock）

圖文／CTWANT

農曆春節即將到來，民眾都喜歡在門上貼上春聯討個喜氣，但其實貼春聯可不是隨便貼上去就好，若是在錯的時間貼春聯，不僅不會帶來好運，還可能讓你衰運纏身一整年！對此，命理專家黃逢逸就將貼春聯的「最佳時間」及2大地雷告訴大家。

根據《中時電子報》報導，命理專家黃逢逸表示，除夕很多人會祭祖，祭祖的最佳時間是下午1至5時，因此應該在請祖先回家過年前，就把春聯貼好，建議在除夕當天早上9至12時，是貼春聯的最好時機；若是習慣在小年夜（23日）拜天公的人，就可提前至小年夜貼春聯。

黃逢逸表示，除夕當天到深夜11時前都可貼春聯，但若是超過深夜11時，就乾脆別貼了，因古時候除夕晚上是年獸出沒的時間，這時外出等於自尋死路，且因「春」的台語發音似「存」，過了深夜11時就是新的一年，代表只能存到隔年的錢，一整年的財運恐欠佳。

請繼續往下閱讀...

除了貼春聯的時機外，黃逢逸也分享，古時候只有歡場酒樓才會貼「春」字，因此一般民眾家裡最好貼「福」、「壽」等吉祥字，且若是貼在外人看的到的地方，就要正著貼，外人看不到的地方才可倒著貼，除了想招姻緣的人，才能在房門上貼「春」字。

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