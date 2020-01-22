流感高峰強碰武漢肺炎「症狀難區分」　醫曝關鍵差別：14天內出現應速就診

▲台灣流感高峰遇上武漢肺炎「傳染爬坡期」，民眾應留意自身情況，有異狀應盡速就醫。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣流感疫情來到高峰，上週新增93例因流感併發的重症，並新增9名與流感相關死亡病例，現在又逢中國大陸武漢肺炎病例暴增，即將到來的年節期間必須小心預防。疾管署提醒，民眾不要輕忽流感威力，再加上流感和武漢肺炎症狀類似，有武漢旅遊史的尤其需要注意自身及周圍人的情況。

根據《中央社》報導，疾管署監測資料顯示，國內12日至18日門急診類流感就診人次，為11萬5527人，較前一周減少7.9％。疾管署疫情中心主任劉定萍21日在疫情週報中指出，流感疫情有反轉跡象，目前社區流行病毒以A型H1N1為主，占81.3%，上週新增的93例中，A型H1N1佔多數。2019年10月到今年1月20日，流感併發重症病例累計已達710例，65歲以上年齡層為主，其次是50歲到64歲。

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▲武漢肺炎「出國又出省」，中國境內累計323例，全球累計329例。（圖／達志影像／美聯社）

重症病例中，99％患者沒有接種本季流感疫苗，且8成有慢性病史，目前重症死亡病例累計43例。

防疫醫師林詠青表示，新型冠狀病毒（武漢肺炎）和流感的症狀類似，包括發燒、咳嗽、倦怠、呼吸道症狀如鼻塞、鼻水等，都可能是兩種疾病共同的症狀。她表示，區分兩種症狀的關鍵就是「是否曾到過武漢」，若民眾自武漢回台後14天內，出現上述症狀，應立即和疾管署1922聯繫，由專人安排引導就醫，也應明確告知旅遊史。

不過民眾仍不應單以是否有「武漢旅遊史」，作為絕對的判斷，若類似症狀出現，即便沒去過武漢，也因視情況盡速就醫。

由於春節期間門診休診，急診就診人次預期會上升。春節期間全國將有161家醫療機構開設約1870診次類流感特別門診；疾管署也已發送流感抗病毒藥劑至全國約4400家合約院所。