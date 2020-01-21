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Netflix賀新春　推出賀歲專「鼠」片單

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▲▼Netflix特別在農曆年前推出「賀歲專鼠片單」。（圖／Netflix提供）

▲Netflix特別在農曆年推出「賀歲專鼠片單」。（圖／Netflix提供）

記者邱倢芯／台北報導

影音串流平台Netflix宣布，爲歡慶金鼠年到來，特別獨家在台灣、香港、新加坡、馬來西亞、和越南總共五個地區，推出「賀歲專鼠片單」，內含超過百部的華語賀歲內容。

在這次推出的片單當中，包括深受台灣民眾喜愛的香港賀歲電影：「星爺」周星馳經典電影《唐伯虎點秋香》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》等，或「發哥」周潤發的《英雄本色》系列，以及麻將迷必備的《嚦咕嚦咕新年財》等內容。

另外，片單中也有近期中港台熱門華語之作：Netflix華語原創影集《罪夢者》、《極道千金》，以及即將在1/23上線的《彼岸之嫁》；或是夾帶高人氣的電影《陽光普照》和影集《金枝玉葉》等。而 Netflix 也提供驚喜小彩蛋，只要 Netflix 會員在搜尋欄打上關鍵字「888」(諧音發發發)，就能喚出上述精彩作品，體驗春節歡樂氛圍。

Netflix內容採購經理張晨表示， Netflix 自 2016 年全球開台後， 不斷地學習並且調整各地市場的需求及口味。平台發現台灣觀眾喜好多元內容，像是經典影集、電影，以及近幾年在台灣表現亮眼的作品，都深受觀眾喜愛。這次特別推出「賀歲專鼠片單」，期待台灣、香港、新加坡、馬來西亞和越南的會員能透過此介面的推薦影片，發掘更多不同的華語內容，在過年時透過 Netflix 和親朋好友感受賀歲歡慶氣氛。

Netflix 希望透過本次的「賀歲專鼠片單」，讓每位華語觀眾，無論是與親朋好友歡聚或享受一人時光，都能在 Netflix 上找到屬於自己的新年時刻。

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