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北市迪化污水處理廠獲碳足跡標籤　未來碳排可望減3%

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▲▼環保署副署長沈志修（左）頒發產品碳足跡標籤證書。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲迪化污水處理廠24日舉行碳足跡標籤揭牌儀式。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市迪化污水處理廠每日為大台北地區淨化約50萬平方公尺的污水，為全國規模第二大的二級污水處理廠，為因應全球暖化的衝擊，迪化污水處理廠日前特地投入碳足跡減量計畫，歷經半年努力後成功通過SGS查證符合標準，並於今年8月獲得環保署頒發「產品碳足跡標籤證書」，並於本月24日完成授證儀式，成為全台第8個獲頒此證的污水處理廠。

環保署副署長沈志修表示，環保署自推動「環保標章」制度以來，至今約有4600項有效產品獲頒標章，而在2009年推動「產品碳足跡標籤」制度後，至今已有36項碳足跡標籤產品(服務)及4項碳足跡減量標籤產品(服務)通過審核，並指出，為了因應全球暖化，溫室氣體排放量的管理已經是必須面對的議題。

台北市衛工處處長李建賢說，污水處理廠是進步城市的基本必要設施，但在淨水處理時卻也伴隨著大量的能源消耗，帶來大量的碳排放，為此全面檢視污水處理廠的運作過程便是重要課題，迪化污水處理廠經過全面盤查污水處理流程，並通過SGS查證，取得環保署頒發的碳足跡標籤，此為台北市政府推動節能減碳政策的最佳實績。

迪化污水處理廠協同山水林環境工程公司規劃盤查全場的碳足跡，花費近半年時間完成將污水處理流程導入碳標籤的任務，經過對溫室氣體排放量的記錄收集、維護和盤查報告的揭露，取得SGS認證機構的認可，並於今年8月獲得環保署頒發的「產品碳足跡標籤證書」，未來廠區將透過污水處理系統、空調系統及照明系統三個方面，進行減碳計畫。

▲▼環保署副署長沈志修（左）頒發產品碳足跡標籤證書。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲環保署副署長沈志修（左）頒發產品碳足跡標籤證書。（圖／記者游宗樺翻攝）

目前迪化污水處理廠的碳足跡排放數值為每 1 立方公尺340g CO2e，經過盤查發現，碳排放主要來自污水處理的電力使用，全廠電力使用的碳排放量約佔生命週期的總碳排放量 87%，未來將對此進行減碳計畫，希望在下一次碳足跡盤查時，廠區的碳排放量能達到減量3%的目標。

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