2050年亞洲6國2.37億人受到洪水侵襲 50年後再增1.8億人

實習記者周依儒／綜合報導

美國研究機構「氣候中心」（Climate Central）的研究顯示，如果人類不減少溫室氣體的排放，那麼在到了2050年時，住在印度、泰國、印度、孟加拉、泰國和印尼沿海2.37億的人，將面臨洪水的威脅。此研究使用了氣候中心設計的數位海平面模型CoastalDEM進行預測，目前也已刊登在國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）上面。

氣候中心的科學家史考特（Scott Kulp）表示，隨著海平面逐漸升高，現存的海岸保護措施究竟能發揮保護到多少程度及保護多久？到21世紀末時，若溫室氣體排放和沿海防護措施的問題尚未解決，全球將會有4.2億的人口會受到洪水侵襲。

▲全球暖化導致北極熊生存的地方越來越少。（圖／CFP）

報告也顯示說，到了2100年，溫室氣體排放的問題若沒改善，日本和菲律賓的沿海可能會引發海水倒灌的問題，大約有2200萬人會受到波及。

印度的《印度人報》（The Hindu）和新德里電視台（NDTV）引用了這份研究表示，到了2050年時，光是印度國內將會有住在沿海的3600萬人口遭受到洪水侵襲，倘若全球暖化導致海平面上升的問題持續沒改善，到了2100年遭到洪水威脅的則將有4400萬人。

史考特也表示，這項研究結果顯示了，在現代社會中，氣後變遷的問題可能會造成整個城市、經濟、海岸線和全球區域的重塑。

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