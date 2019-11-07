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「每天有20萬人誕生」科學家沉痛：氣候變遷釀「人類巨災來臨」地球承受不住！

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▲全球暖化造成冰山融化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲全球暖化造成冰山融化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

自2016年開始，不少針對「氣候變遷」的相關研究與論文紛紛受到重視，近日刊登在《生物科學》期刊上的一篇論文報告，其中包括在人類演化的過程中，所造成的溫室氣體增加、全球人口數量上升等，在生態圈中已經影響整個正常的演化程序，「倘若沒有因應措施，將可能導致難以形容的人類苦難」。

根據英國《每日郵報》報導，由美國奧勒岡大學生態學教授瑞波（William J. Ripple）所領導的論文，內容包括提醒人類必須採取必要措施來應對急遽上升的人口、人類排碳量的增加，如果只是坐等大自然自行吸收人類所帶來的改變，「那麼我們將面對不可抗拒的災難」。論文報告中提到目前全球人口，每一天都會增加20多萬人，對於人口的控制也應該要有對策。

該論文發表大會上超過11000名科學家簽署一份文件，希望可以盡快提供人類一系列有效的行動，並有效減低排碳量，「急遽的氣候變化已經到來，甚至比科學家預想的更加快速，這40年來我們很努力在緩和溫室效應，但卻沒有顯著的結果。」瑞波教授表示。

近十年，不少國家的元首紛紛出面提倡環保，但相對又面臨森林、雨林濫伐的危機，包括2019年所發生巴西亞馬遜河雨林大面積燃燒、火力發電因應人類的需求等，讓科學家相當憂心。

瑞波教授表示，目前全球溫度、海洋溫度、極端天氣等讓海平面、海洋酸度升高，北極冰、格陵蘭冰層、南極冰蓋減少，都證明人類確實需要更加迫切採取行動。

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