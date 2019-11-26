巴黎協定救不了！　溫室氣體濃度又創新高…增速「突破10年平均」

▲世界氣象組織指出，大氣溫室氣體濃度再度創下新高紀錄，促使極端天氣的破壞力越來越顯著。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

世界氣象組織（WMO）25日發表《溫室氣體公報》指出，大氣中的溫室氣體濃度在2018年內再度創下新高紀錄，且增加速度超過過去10年的平均增長速度，加劇了破壞力越來越強的極端天氣型態。

路透社報導，WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，儘管各國已經在《巴黎氣候協議》中作出了承諾，但大氣中的溫室氣體濃度甚至連舒緩的跡象都看不出來，更不用說濃度下降。

公報中寫道，「這種長期趨勢意味著，我們的後代子孫受氣候變遷的影響將越來越嚴峻，包括高溫、極端天氣、缺水、海平面上升以及海洋和陸地生態系統破壞。」WMO指出，造成全球暖化主因的二氧化碳濃度，已經從2017年的405.5 ppm增加到2018年的407.8 ppm，增加率超過2005年至2015年間的年平均2.06 ppm。塔拉斯說，地球上一次出現這樣的二氧化碳濃度，已經是300萬至500萬年前。

更令人憂心的是，甲烷的年增幅度也達到1998年以來最高水平，而甲烷的溫室能力比二氧化碳更強。另外，能夠造成臭氧層破洞的一氧化二氮，年增幅度同樣創下歷史新高。

聯合國氣候變遷高峰會下周將於西班牙馬德里舉行，預期這次公報將引導峰會中的討論議題。報導提到，大多數歐洲議會成員希望能象徵性地在氣候變遷峰會上宣布「氣候變遷緊急狀態」，以便向即將上任的歐盟管理者施加更大壓力。

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