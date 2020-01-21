入境皆屬正常程序！李奇嶽斥：旅行團才幾10人台商有幾10萬人

▲據觀光局統計，春節期間仍有10團武漢陸客團將來台旅遊。（圖／記者張一中攝）

記者彭懷玉／台北報導

針對武漢肺炎疫情，據觀光局統計，春節期間仍有10團武漢陸客團將來台旅遊，另有7團台灣旅行團將赴當地，創新旅行社董事長李奇嶽表示，目前並沒有針對陸客來台有特殊的舉措或取消入境，一切皆屬正常程序。

觀光局經查大陸湖北省武漢市組團社計有8家，前揭組團社向本局通報今（21日）來台大陸觀光團約2團、計24人，明起至農曆春節期間（1/22-29）通報來台大陸觀光團約10團、計178人。至於台灣赴大陸湖北省武漢地區旅遊之旅行團體狀況，包含東南、康福、雄獅、山富國際、五福、鳳凰國際、燦星國際、喜鴻、長汎、世邦、易飛網國際、百威等大陸線主要旅行社，今日至農曆春節結束期間（1/21-29），計約安排7團83人至當地旅遊。

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針對出境部分的處理方式，今（21日）雄獅旅遊、五福旅遊皆全面停止2月底的湖北旅行團及辦理退費，而3到5月的湖北團產品也均暫停銷售或下架。李奇嶽表示，各家旅行社有各自的考量，並不會多加干涉。同時身為品保協會發言人的他說，站在品保立場，均按照政府指示，按照旅行契約書內容執行退費等事宜。

▲武漢肺炎引得人心惶惶，創新旅行社董事長李奇嶽提及，旅行團才幾10人，而台商有幾10萬人，一直鎖定在旅行社實在說不過去。（圖／達志影像／美聯社）

李奇嶽忿忿不平提及，「旅行團才幾10人，而台商有幾10萬人，一直鎖定在旅行社實在說不過去，要不乾脆請政府限令不讓台商回來過年！」適逢春節將近，以出境赴陸來說，武漢並不是重要旅遊景點，再加上春運期間大陸各地會相當擁擠，旅遊品質不佳，影響層面並沒有想像中那麼可怕。

中國大陸武漢市去年底發生不明原因肺炎疫情，病原體初步判定為新型冠狀病毒，中央流行疫情指揮中心傍晚公布台灣確診首例，世界衛生組織也在今日表示，2019新型冠狀病毒可能具持續人傳人能力，指揮中心宣布自即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），觀光局強調，已責請旅行社應注意旅客身體狀況，如有出現發燒或類流感症狀者，應盡速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形，以供醫師及時診斷通報，並應通報本局及衛福部。