「武漢→香港」高鐵疑全停售…到2月中旬都無班次！部分班次「不停武漢」

▲武漢管控人員進出。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至21日早上8時，大陸多個省市共錄得219宗個案。據港媒報導，由今日起到2月19日，沒有武漢來香港高鐵班次車票發售，港鐵官網更彈出「沒有相關車次信息」。不過，香港北上武漢的列車，部份日子仍有車票發售。

据《香港01》報導，另外，有從深圳北上經武漢的高鐵列車，需在武漢站停留近30分鐘，相信與防疫措施有關。

記者今早於12306網站搜尋今日由武漢來港的高鐵班次，雖然網站出示了兩趟列車，分別為G79和G305，但皆不供乘客購票。然而，同一班列車G79，由北京西來港的高鐵班次，則仍然有不同類型座位出售，換言之，班次仍如常營運，卻不停武漢站。

▲武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。（圖／達志影像／美聯社）

現時，不少港人會選擇到深圳北乘搭高鐵前往大陸其他地點。目前，仍有從深圳北開出的高鐵列車會停武漢，但有乘客將於週四（23日）從深圳北出發，列車資料顯示將停武漢半小時。

此外，為了防範武漢肺炎向其它省市擴散，武漢市21日宣布，對進出武漢人員加強管控，武漢市旅遊團隊不組團外出；公安交管部門對進出武漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。

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