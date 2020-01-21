攜程、去哪兒推退改保障政策　赴武漢訂單可「免費取消」

▲武漢今（21）日宣佈實施人員管控，遏制疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎截至21日累計218確診病例，武漢今（21）日宣佈實施人員管控，遏制疫情擴散。針對已預定到武漢的客戶，攜程、去哪兒等旅遊平台相繼推出退改保障政策，包括免費取消酒店、門票、用車訂單等。飛豬還針對因疫情取消休假的醫護人員，免費取消所有預定產品的政策。

攜程今日中午在微博公佈相關政策，確診或因疑似新型冠狀肺炎被機場(港口)隔離勸返的用戶，以及作為密切接觸者的同行人，「可免費取消攜程平台預訂的全部產品」，損失由攜程承擔；針對即日起至1月31日春節期間武漢地區酒店、門票、用車訂單，攜程提供免費取消保障，「目前武漢地區多數酒店接受協調，可無損退訂；對於無法協調的酒店訂單損失，攜程將為用戶承擔。」

另外，針對公共交通（機票、鐵路）的各類訂單，目前民航及鐵路部門暫未推出針對疫情的特殊退改政策，對於有退訂需求的用戶，攜程將與航空公司等產品提供方溝通，為用戶協調免費退訂或減少損失，「將密切關注民航、鐵路部門的退訂政策變化，及時響應國家相關部門的要求，第一時間為用戶提供保障服務。 」

▼攜程推出保障政策。（圖／翻攝自微博）

去哪兒方面的保障政策顯示，確診或因疑似新型冠狀肺炎被機場(港口)隔離勸返的用戶，以及作為密切接觸者的同行人，可免費取消去哪兒網平台預訂的「度假類產品」，損失由去哪兒網承擔；針對即日起至1月31日春節期間武漢地區酒店、門票、用車訂單，提供免費取消保障；對於無法協調的酒店訂單損失，去哪兒將承擔損失。

去哪兒表示，目前各航司陸續推出針對發熱旅客的特殊退改政策，他們將全力按照航空公司政策為用戶協調免費退訂或減少損失（截至1月21日中午已出政策航空公司：南方航空、海南航空、深圳航空、天津航空、昆明航空、貴州多彩航空、西部航空、烏魯木齊航空、華夏航空、新加坡酷航）。

▼政策內容。（圖／翻攝自微博）

飛豬平台隨後也推出退改保障政策，包括即日起至1月31日出行武漢地區的酒店、門票、用車訂單，可免費取消。如平台商家無法免費退訂，相關損失由飛豬承擔；被確診為新型冠狀病毒肺炎或因疑似新型冠狀肺炎被機場(港口)隔離勸返的用戶，以及密切接觸者同行人，可免費取消在飛豬平台預訂的全部產品。

此外，所有奮戰一線的醫護人員，因本次事件取消休假的，在飛豬預訂的所有產品可免費取消。飛豬表示，將及時回應國家相關部門的要求，第一時間為使用者提供保障服務。