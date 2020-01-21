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武漢管控人員進出　旅行團不外出、抽查後車廂「讓肺炎出不了武漢」

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢管控人員進出，防止疫情向外擴散。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

為了防範武漢肺炎向其它省市擴散，武漢市21日宣布，對進出武漢人員加強管控，武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。

武漢市還將繼續加大華南海鮮批發市場休市管控力度，24小時管控市場及周邊出入口，加大農貿市場及各類經營場所排查，開展衛生學、流行病學調查，對發現病例集中隔離治療，對密切接觸者進行醫學觀察。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

除了管控人員外出，疫情爆發後，武漢也加強了對公共場所及公共交通的管理，自1月14日起，在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭迅速安裝紅外線測溫儀35台，配備手持紅外線測溫儀300餘台，各區正在陸續加大配備力度；在「三站一場」設置體溫檢測點、排查點，加強離漢旅客體溫檢測工作；對出現發熱的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。

武漢也在1月19日再次部署出境離漢人員檢測排查工作，同時，對市內公共交通工具強化進行「日消毒」和「每班次通風」。

此外，春運返鄉潮即將進入高峰，將對防疫造成巨大挑戰，大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山20日表示，武漢「減少輸出病例」是此次防疫很重要的一環，除非有非常重要的事情，不然不要去武漢，武漢也會有嚴格的口岸檢查，火車站、機場篩檢，「首先就是體溫，假如說真的有發燒，還要回家的話，監測到了以後應該強制性地，不允許他們出去，這是要提高級別，不是勸他不要出去。」

鐘南山指出，現在處於一個節骨眼上，春節期間這40天，估計得病的人數還會有增加，「不希望這個波會呈鍊式的發展，就是要防止它的傳播，要害就是在傳播過程中出現一些『超級傳播者』，做好預防、隔離、觀察，不讓它傳播的話，那超級傳播者產生的機率就會降低。」

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

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