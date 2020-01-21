「發狂頭猛撞地」強力搖頭丸含致命毒　1個月害死28人！高檢署緊急開記者會

記者羅志華／台北報導

檢警近日查出一種強力搖頭丸，毒發時會神經興奮導致熱休克死亡，在2019年12月短短一個月內，就高達28人死亡，死者平均年齡僅26.1歲，最年輕更只有17歲；由於年關將近，台灣高等檢察署破例於毒品溯源階段，就緊急召開記者會，法務部法醫研究所毒化組長林棟樑表示，這次強力搖頭丸內含PMMA（安非他命衍生物）成分，在活體檢出比例相當低，因為吃下去通常就「掛了」，服用過量致死率近100%。

▲市面上充斥咖啡包裝的毒品，近日檢警查出致命毒藥PMMA（安非他命衍生物）重出江湖，服用過量致死率近100%。（圖／記者羅志華攝）

高檢署住任檢察官涂達人表示，以往查緝毒品，在溯源階段是不會公開的，但這次強力搖頭丸造成的死傷過於慘重，且擔心青少年於春節時去「跑趴」，才會破例緊急召開記者會公布，此次在搖頭丸內驗出的PMMA（副甲氧基甲基案非他命），是一種中樞神經興奮劑，服用後會導致精神亢奮，在幾名案例中，有人死前在床上激烈翻滾、全身抽搐，或是過度興奮、像發了瘋般頭部猛撞地板，最終導致體溫過高，熱休克死亡。

▲2018年12月一個月就有28人因強力搖頭丸死亡，平均年齡僅26.1歲，最年輕的才17歲。（圖／記者羅志華攝）

刑事局毒品查緝中心股長吳思翰表示，市面上充斥許多毒品以咖啡袋包裝，再利用如抖音、IG、Foodpanda、小惡魔等樣式吸引年輕人，裡面往往混了3、4種毒品，就連毒販也不知道自己混了甚麼、在賣甚麼，呼籲青少年切勿吸食毒品，以免遇害。

▲死者毒發時體溫上升、全身抽搐，甚至有如抓狂般頭猛撞地，最終導致熱休克死亡。（圖／記者羅志華攝）

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