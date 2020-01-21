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不道歉及不自殺聲明書！苦苓續槓高市府　葉匡時：最慢明天提告

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▲苦苓給罷韓公開信。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）
▲作家苦苓槓上高市府。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

作家苦苓因為一篇談論「罷韓省1200億」的文章與高雄市政府新聞局槓上，市府團隊也發新聞稿要求道歉，否則就要正式提告。苦苓不甘示弱，於21日再發「不道歉及不自殺聲明書」。雙方你來我往，高雄市副市長葉匡時強調，絕對會提告，且時間「不是今天就是明天！」

知名作家苦苓21日在臉書上發表「不道歉及不自殺聲明書」內容提到「在我發表罷韓不是花2億而是省1200億文章之後，高雄市政府威脅要我道歉、否則提出誹謗告訴，但是根據去年5月8日高市府財政局的新聞稿：高雄市政府對韓國瑜半年舉債400億之事並未提出反駁，只希望指控者說明韓國瑜半年也還債400億」。

他說「而財政局既然用了『借新還舊』的常用手法，那麼韓國瑜市長未來三年的任期內，我們『合理推斷』他有可能偱例繼續舉債，那麼如果每年再借400 億，再三年就再欠1200億，也是很『可能』發生的事，那請問我的話有哪一點悖離事實呢？」

苦苓認為「既然借錢只是用來還債，顯然就無法用在任何地方建設，也印證了我所說的高雄市政府『一事無成』，這又有哪裡不對了呢？請問高雄市這一年來，又有什麼具體可見的建設呢？相信誰也說不出來。」

他也聲明「本人基於明確事實、且合理推斷的論述，完全可受社會公評，沒有任何需要向高雄市政府道歉之處。」

▲高雄市長韓國瑜21日參加愛之鯨啟用典禮 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市副市長葉匡時表示這兩天將提告 。（圖／記者洪正達攝）

對於苦苓這篇「不道歉及不自殺聲明書」，高雄市副市長葉匡時顯得不想多作回應，他只強調「我們會提告」，至於提告時間，他也表示「目前正進入行政程序，不是今天就是明天，就這兩天，由市府相關單位處理。」

「時間對我們來說完全沒用！」

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