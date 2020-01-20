女大生舔半張郵票...秒進「夢遊模式」　13樓墜落命大逃死仍半癱

女大生舔毒郵票精神恍惚，舔毒郵票精神恍惚，竟從13樓墜樓，命大沒死 。圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李忠憲／台中報導

「好奇」差點殺死人！徐姓女大生從盧姓友人口中得知，他高中吳姓同學手上有俗稱毒郵票的二級毒品麥角酸二乙胺，好奇心唆使下，透過盧男將吳的毒郵票轉讓給她，結果舔食精神恍惚，下午竟走到住家附近大樓13樓頂樓墜下，命大沒死。台中地檢署偵結，盧男及吳男坦認犯行，且徐女與家人都願意原諒，依違反《毒品危害防制條例》給予2年緩起訴自新。

緩起訴書指出，19歲吳姓男大生與同年齡盧姓男子是高中同學，盧男2019年5月某日得知吳男持有二級毒品毒郵票（麥角酸二乙胺），告知他的女性友人，就讀別所大學的徐姓女學生想要試看看，吳同意後轉讓一枚毒郵票給盧。

徐女隔月9日凌晨2點到盧男位於南區的住處過夜，盧立刻拿出毒郵票撕了半張給徐女試試看，接著2人就睡著。徐女在早上9點自己離開盧男住處要回家，從未吸毒過的她卻直到下午3點都沒到家，而是出現在住家附近的便利商店，神情恍惚。民眾發現有異立刻報警，經聯繫上徐女母親後將她帶回家。

豈知，徐女下午4點左右竟有如夢遊一般，自行走出家門，接著走進附近一棟社區大樓，搭電梯上到13樓頂樓，結果不慎從頂樓摔下。幸好墜落時有遮雨棚當緩衝，徐女被送醫急救時，胸椎及腰椎雖骨折，頭部有外傷性右側急性硬膜下出血，但治療後無生命危險，只是下半身癱瘓，必須靠輪椅代步。

檢警追查時，從徐女口中得知她對於為何走出家門墜樓等都沒有印象，但事前曾在朋友那邊舔食毒郵票，盧男與吳男遭依違反《毒品危害防制條例》送辦。

盧、吳2人坦承犯行，態度良好，而徐女及其父親出庭時都表示願意原諒他們，不會對他們求償。

檢察官認為，盧、吳2人無前科，給予2年緩起訴，附帶向公庫支付各3萬元，並參加法治教育課3場次。

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