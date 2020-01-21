用行動守護後灣海岸　海巡與師生1小時清出320公斤垃圾

▲ 海巡署南部分署第六岸巡隊於1月20日配合國立臺南高工於屏東縣車城鄉後灣沙灘舉辦淨灘活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為響應海洋環境保育工作，海巡署南部分署第六岸巡隊於1月20日配合國立臺南高工於屏東縣車城鄉後灣沙灘舉辦淨灘活動，有 40餘人參與，1時內清出320公斤垃圾，為這片美麗的海域及海岸盡一份心力。

▲▼後灣淨灘。

屏東縣車城鄉後灣沙灘鄰近海洋生物博物館，搭配上陽光、沙灘及大海，為遊客民眾踏青郊遊的熱門首選，帶來不少觀光人潮，但往往人潮過後留下的是大量垃圾及汙染，對海岸及海洋肇生無可抹滅的傷害。

為降低垃圾對海洋造成的影響、還原海岸乾淨風貌及提升旅遊環境品質，南部分署第六岸巡隊昨天以行動支持臺南高工在車城鄉後灣沙灘舉辦淨灘活動。

經海巡署人員與各單位淨灘人員共同努力，短短一小時就清理一般垃圾約200公斤、可回收垃圾約130公斤，成果豐碩，為這片海域及海岸帶來煥然一新的風貌。

第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，平時積極參與海洋保育工作，希望透過淨灘活動提升國人對海洋生態的關心與重視，呼籲遊客到沙灘岸際從事休憩活動時，請勿隨意丟棄垃圾，每個人應對海洋環境盡微薄之力，讓後代子孫也能共享這一片美麗的海洋；而民眾如有任何需要救助情事，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打海巡署「118」24小時免付費服務專線。

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