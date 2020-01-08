快過年走私黃金夯！　海巡攔闖關4顆大齒輪重4.8公斤竟是：純金鑄造

記者張君豪／桃園報導

海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲情資，年關將至有不法業者企圖走私黃金至香港地區進行洗錢犯罪，海巡署報請財政部政風處、關務署台北關、關務署台北關政風室等單位組成專案小組，8日清晨6點在桃園機場第二航廈出境大廳，查獲黃金走私集團準備攜帶出關的4只鍍銀、內則為純金鑄造的機械齒輪，重達4.785公斤，這4只黃金齒輪市價高達新台幣720萬元。

▲海巡署8日在桃園機場查獲偽裝成機械齒輪的走私黃金案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署8日在桃園機場查獲偽裝成機械齒輪的走私黃金案。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署表示，走私黃金業者為了混淆X光機識別及人工檢查，刻意將黃金熔解壓模為齒輪，並於外層鍍銀偽裝，希望藉此蒙混過關，這批「純金齒輪」關務人員從肉驗、X光機檢驗看來都很像一般機械齒輪。

▲海巡署8日在桃園機場查獲偽裝成機械齒輪的走私黃金案。（圖／記者張君豪翻攝）

所幸海巡署查緝人員趕抵桃園機場時，莊姓犯嫌已將裝有4只黃金齒輪之行李進行託運，所幸被海巡署、關務署人員攜手及時攔阻，全案將依違反洗錢防制法函送財政部關務署台北關裁處。

海巡署基隆查緝隊呼籲，走私黃金影響國內市場經濟及國家聲譽，將持續結合檢、警、調、海關及地方政府等單位，全力執行相關不法查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動。

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