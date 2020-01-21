友「舊鈔包紅包給父母沒心意」！她好奇：你們過年會換新鈔？　網突破盲點

▲許多人會特地換新鈔包紅包。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有女網友發文，「你們過年包紅包一定會去換新鈔嗎？」結果有人突破盲點表示，其實重點不在於舊鈔還是新鈔，讓其他人直呼認同。而如果民眾要換新鈔，可在22日前到8家公股銀行及郵局。

這名女網友近日在「爆怨公社」臉書社團說，她認為提款機領出來的鈔票，只要是平整、乾淨的就可以了啊，「某天某位友人說要去換新鈔，說用舊鈔包紅包給父母沒心意。我去你的…平常多孝順比較實在啦。」

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▼台灣銀行即日起開放民眾換新鈔到22日。（圖／記者李毓康攝）

對此，有網友留言，「真鈔才是重點 ，平常100塊孝親費都拿不出來，過年放新鈔包紅包，有什麼意義」；原PO回「沒錯。」也有人認為，「新舊不重要，重量才重要」；原PO回「重量固然重要，平時多陪伴多孝順更重要。」

許多人說，「與其在意新鈔舊鈔，大包一點比較實在」、「只要包得夠厚，光數都花時間了，還管什麼新舊鈔」、「管它是新是舊，我只在意有幾張小朋友。」

財政部表示，16日到22日的5天營業日，包括台銀、土銀、兆豐銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀及台企銀，全台共371家指定換鈔行，另有郵局83家也可兌換。

►我沒有遲到，是時間遲到了！