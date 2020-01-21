清晨起床泡奶...媽手滑「出大事了」！網一看「奶粉界LV」全心痛：都是錢啊

▲奶粉進水硬掉了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子從出生前就開始花錢，出生後各種尿布、奶粉等消耗品更是一大開銷。一名媽媽日前起床泡奶，迷迷糊糊之際不小心讓水流入奶粉罐中，整罐因此受潮不能再泡。網友們見狀後也都超有共鳴，心疼表示「錢飛了」、「這罐貴爆」。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中心痛發文，她表示日前清晨起床泡奶給孩子喝時，卻不小心手滑，把奶瓶裡的水灑進奶粉罐裡，導致還有半罐多奶粉都硬掉了，讓她超想哭。

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有網友見狀後建議她使用分裝奶粉盒，萬一不小心打翻或是進水，才不會整罐都報銷。但原PO表示，因為孩子奶量不太固定，常常大小餐，所以她才沒有裝奶粉盒。她事後也已經把沾濕的奶粉弄掉，剩下乾的會拿來做大寶的副食品。

▲每一克奶粉都是錢，千萬不能浪費！ （圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，有孩子的網友們都超懂這「心痛的滋味」，還有人一眼認出牌子，表示這是奶粉界的LV，「都是錢啊！」、「我也曾經這樣，超崩潰」、「奶粉界的LV...就這樣泡水了」、「這罐要一千多阿！貴爆」、「我上次沒蓋蓋子一整晚，整個受潮，才剛開沒幾天」、「我每次開罐都跟供奉一樣小心」。

其他網友們則是提供幾種解決方法，建議可以把剩下的奶粉加到大人的食物裡，或是拿去冷凍，「泡多點給爸爸當早餐」、「做冰磚，未來玉米濃湯可以加」、「以前我女兒喝剩的我都拿來泡咖啡」、「泡起來放冷凍吧，拿去煮牛奶火鍋」、「拿去做冰淇淋」。

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