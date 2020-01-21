台61砂石車自撞「車頭飛對向」成奪命凶器　衰司機近無減速撞上慘死

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區21日凌晨1時許，台61西濱快速道路19.4K發生一起重大車禍。一輛砂石車由南往北行駛時疑車輛故障，自撞分隔島後車頭掉到對向車道，2分鐘後彭男駕駛的另輛砂石車閃避不及，撞上拖車頭後車子嚴重變形，彭男夾困車內，經警消以破壞器材救出送醫，仍因傷重宣告不治，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

▲砂石車車頭近無減速撞上後嚴重變形，駕駛夾困其中。（圖／記者游宗樺攝）



據查證，30歲的郭姓男子當時開著砂石車，行駛於台61快速道路北上19.4K處時，聽到車輛異音後就失控自撞分隔島，拖車頭失控衝過分隔島；2分鐘後剛好遇上彭姓男子（46歲）所駕駛的砂石車往南駛來，目擊者指稱近乎無減速2車頭發生碰撞。

拖車頭均嚴重變形受損，遭撞的彭男一度失去意識卡在變形的駕駛座上，警消動用破壞器材耗費近一個小時才將他救出，送往林口長庚醫院，但經過急救後因傷重仍宣告不治。

至於郭男則是臉部有撕裂傷，被送往淡水馬偕急救，並無生命危險。由於事發路段地面留有大量車體殘骸及大量機油，警方暫時封閉雙向內側各2個車道，並派員進行交通管制，經查雙方並無酒駕情形。

▼台61砂石車自撞分隔島後飛到對向車道，成奪命凶器。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼另輛自撞的砂石車。（圖／記者游宗樺攝）



▼分隔島留下撞擊痕跡，且地面留下大量碎片及機油。（圖／記者游宗樺攝）



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