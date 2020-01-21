「洋垃圾」淹沒小社區　大馬運出3737噸拒當「世界的回收場」

▲馬來西亞非法回收廠將垃圾到在棕櫚油種植園附近。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

自從中國在2018年開始打擊回收業，禁止洋垃圾入境之後，馬來西亞就成為非法回收業的主要目標，大量的廢棄物在未經許可的情況下進入國內，充斥在小社區裡。為了挽回聲譽，由大馬能源科藝環境部長楊美盈（Yeo Bee Yin）在20日出面表示，政府已把 150個貨櫃重達 3,737公噸的塑膠廢料退回英美法等國，確保大馬不會淪為「世界的垃圾場」。

楊美盈也表示，這150個貨櫃中有43個被送回法國，有42個被送回英國，有17個送回美國，最後有11個被運回加拿大，其餘返回香港、日本、新加坡、葡萄牙、中國、孟加拉，斯里蘭卡和立陶宛，希望在2020年中還可以再運出110個貨櫃的垃圾，這中間的運送費由廢物生產國和運輸公司承擔。

美國、英國等西方國家常常將廢棄物輸出國外，而中國、印度、泰國這些開發中國家就成為首要目標。根據BBC報導，美國廢料回收業協會（Institute of Scrap Recycling Industries）主席威納（Robin Wiener）曾表示，美國在2017年約有15萬名工人從事廢棄物出口相關的工作，如果中國真的要禁止入口這些洋垃圾，對回收業來說會是一場災難性的打擊。

▲馬來西亞能源科藝環境部長楊美盈視察要運出的貨櫃。（圖／達志影像／美聯社）

在這些垃圾生產國當中，歐盟是最大的出口地，而美國則是出口最大的國家。由於環保意識抬頭的關係，不只是馬來西亞，在過去一年當中，印尼、菲律賓等東南亞國家也歸還了很多廢棄物。

中國國務院在2017年7月發表《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，停止進口廢塑料、未分類廢紙、廢紡織原料等24種洋垃圾，並於4月加碼宣布，將禁止進口廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣等32種固體廢棄物。這項政策讓美方在處理廢棄物的成本大大提升，所以只能另尋他地替代中國。

巴塞爾公約第14次締約國大會（COP14）在 2019年5月10日召開，旨在控制有害廢棄物越境轉移及其處置，日本與挪威聯合提出公約修正案，規定有害廢棄物，禁止未獲加入公約的對方國家同意就進行出口，馬來西亞在內的187個國家都參與其中。

▼能源科藝環境部長楊美盈。（圖／達志影像／美聯社）