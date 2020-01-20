垃圾填滿100座足球場　2020年開始大陸逐步禁用塑膠袋

▲孟加拉首都達卡（Dhaka）有居民從河中撈起垃圾。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

作為世界上最大塑膠汙染的國家，大陸宣布從2020年開始，大城市將禁止使用不可分解的塑膠袋，餐飲業也被禁止使用塑膠吸管和餐具，到了2022年將推廣到所有城鎮。中國國家發展和改革委員會（NDRC）在19日表示，10年內將在全國逐步淘汰一次性塑料產品的生產和使用。

根據牛津大學在2018年發表的研究Our World in Data顯示，中國在2010年產生了6000萬噸的塑料廢棄物，而美國則是3800萬噸，並預測直到2025年為止，全球的相對情況都會是如此。哥倫比亞大學和浙江大學在2019年的一項聯合研究也指出，中國生產的塑料產品佔全球的29％以上，是世界上最大的塑料生產國。

NDRC在19日發表了新的限塑政策，但銷售新鮮農產品的市場將不受規範，可以繼續使用，除此之外也將禁止生產和販賣厚度小於0.025mm的塑料袋。

▲ 印度加爾各答一名婦女用塑膠袋裝著地球儀，呼籲採取政府行動預防氣候變化。（圖／達志影像／美聯社）

為了應對14億人口所生產的垃圾，大陸一直想辦法去解決這個難題，在國內最大的垃圾場面積約等於100座足球場，而且已經裝滿，這比預定計畫提早了25年左右。

大陸曾在2007年公布了《關於限制生產銷售使用塑膠購物袋的通知》，規定從2008年6月1日起，所有超市、商場的塑膠購物袋均軍要標明價格並單獨收費，但再經過10年之後，成效並不明顯。

在亞洲，除了中國之外，還有許多國家也在實施限塑政策，像是泰國從1月起也停止提供一次性塑膠袋，共有43間百貨公司、超過1萬間7-11，以及Big C、Tesco Lotus、Tops、Central等均響應此政策，此後在當地購物就必須自備購物袋。印度、印尼也有類似相關的政策正在施行，為保護地球盡一份心力。