省錢替弟弟治病！女大生每天只花10元「醫院過世」…弟弟回應了

▲25歲的吳花燕身世坎坷，13日不幸病逝。（合成圖／翻攝《貴陽晚報》）



記者柯振中／綜合報導

大陸貴州省貴陽市25歲的吳花燕父母雙亡，為了照顧身患精神病的弟弟，5年來每天只花2元多人民幣（約新台幣10元），靠著辣椒拌飯過活，近日因病不幸過世，引起大陸社會極大的關注。對此，吳花燕的弟弟吳江龍出面回應，姊姊走得很安詳，目前已按照姊姊的遺願，將遺體捐出了。

綜合陸媒報導，吳花燕的母親在她4歲時去世，父親則在她高一時去世，隨後她便與患有精神病的弟弟吳江龍到大伯家生活。為了省錢替弟弟治病，吳花燕從不吃早餐，一天只花約2元多的人民幣，甚至有5年的時間只靠著辣椒拌飯過日子，導致身體出現營養不良的症狀，瘦到剩下21.5公斤。

吳花燕2019年底病倒，10月被醫院確診心源性水腫、腎源性水腫等多種疾病，且3個心臟瓣膜都有問題，引起大陸社會關注。許多網友紛紛上網捐款，加上貴州銅仁市政府的急難救助金，吳花燕順利籌得醫藥費，但因為體重過輕，無法立刻進行心臟瓣膜手術，13日不幸在貴州醫科大學附屬醫院病逝。

▼吳花燕死後，遺體已經被捐出。（圖／翻攝《多彩貴州網》）



吳花燕病逝的消息在大陸社會引起軒然大波，弟弟吳江龍也出面回應，姊姊走得很安詳，遺體已按照姊姊的遺願，捐贈給貴州醫科大學基礎醫學院人體解剖學教學實驗中心，提供教學、科研等醫療用途。吳江龍提到，姊姊生前多次說過，雖然家庭不幸，但各級黨委政府與社會各界的協助，讓姊姊感到相當溫暖。

不過，有大陸報導指出，慈善機構「9958兒童緊急救助中心」曾利用吳花燕的名義，在對方不知情的情況下，籌得超過人民幣100萬元（約新台幣435萬元）的善款，卻只支付了人民幣2萬元（約新台幣8.7萬元）的手術費，引起大陸網友砲轟。

該急難救助中心隨後出面澄清，當時被鄉政府告知不需再幫忙籌款，相關事宜交由政府單位處理就好，加上吳花燕的病情反覆，一直無法到達手術條件，款項是準備留到手術、術後恢復再來使用的。

▼遺體捐贈儀式。（圖／翻攝《多彩貴州網》）



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