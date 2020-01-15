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女大生遺失手機心急如焚　善警積極尋回

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▲善化警分局善化派出所所長陳碧章與警員蘇基生，積極查訪幫女大生尋回手機，女大生對員警的協助深表謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲善化警分局善化派出所所長陳碧章與警員蘇基生，積極查訪幫女大生尋回手機，女大生對員警的協助深表謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家住台南佳里的一位女大學生，15日午餐時刻於官田區搭乘公車至善化火車站下車，欲前往訪友，惟下車後發現手機不慎遺失，即向善化警分局善化派出所所長陳碧章與警員蘇基生求助，警方馬上聯繫興南客運公司，經過1小時順利找到女大生遺失的手機，讓焦急的女大生如釋重負，對員警的協助深表謝意。

▲善化警分局善化派出所所長陳碧章與警員蘇基生，積極查訪幫女大生尋回手機，女大生對員警的協助深表謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該名女大生發現遺失手機，趕緊依走過的路線折返尋找，但均無所獲，心想應該是遺漏在公車上，急忙想報警請求協尋，恰逢看到善化警分局善化派出所巡邏車緩緩停在火車站前，該女大學生急忙上前攔車，所長陳碧章與警員蘇基生下車瞭姐狀況，並馬上聯繫興南客運公司，經過1小時後，順利找到女大生遺失的手機，讓焦急的失主如釋重負。

▲善化警分局善化派出所所長陳碧章與警員蘇基生，積極查訪幫女大生尋回手機，女大生對員警的協助深表謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經瞭解，該名女大生因手機內存有大量資訊，遍尋不著後十分著急，所長陳碧章積極與公車公司通訊聯繫，警員蘇基生在轉運站尋問每一台進站的公車司機，終於問出女大生自官田站所搭乘的公車是「橘4-1」號公車，並查出是蔡姓駕駛，公車路線由官田站至善化火車站的往返公車，且該公車已自官田站又發車到善化站，警方與女大生便在公車轉運站等候，經「橘4-1」號公車進站後，由女大生上車找尋，順利找到遺失的手機。

▲善化警分局善化派出所所長陳碧章與警員蘇基生，積極查訪幫女大生尋回手機，女大生對員警的協助深表謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原本心情焦慮的女大生說，一發現遺失手機的當下，她立即循著走過的路線尋找，原本已沒抱著能尋回的機會，在善化警方協助下尋回，手機失而復得，連忙頻頻向員警道謝。

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