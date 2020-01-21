19歲女大生被性侵16F墜樓亡！2兄弟輾屍變形　判決卻讓家屬崩潰

圖文／CTWANT

大陸一名19歲女大生，2018年遭到一名惡狼性侵，這名叫做羅貝貝的女大生不甘受辱，從16樓跳下輕生。這名惡狼怕真相曝光，居然要求弟弟開車輾壓女大生，再偽裝成車禍報案；所幸在警方抽絲剝繭下，揭發這起駭人的性侵兇殺案。判決近日曝光，結果卻讓家屬痛心，因為兇手只被判處「死緩」，一旦緩刑期間過了，就能逃過死劫。

▲女大生遭性侵後跳樓，兇手偽造車禍掩飾罪行判死緩。（圖／翻攝自新京報）



事發在河南省周口市鄲城縣，羅貝貝前年7月16日深夜走路回家時，碰上剛好駕車經過的王姓惡狼，對方在酒精催化下前與她搭訕，涉事未深的她便和王男回家。7月17日凌晨，羅貝貝在沙發上遭到王男伸出狼爪觸碰胸部和私處，羅貝貝不堪受辱，於是從16樓窗戶一躍而下。

▲羅貝貝墜下樓後撞在廢舊燈杆上，燈杆有些變形。（圖／翻攝自新京報）



王男發現女大生死亡後，趕緊將其屍體塞進後車箱，隨後找來親弟弟，開車將死者的屍體輾壓變形，藉此偽裝是車禍意外。不過車上的行車記錄器卻記錄下這匹惡狼的行徑，讓警方迅速掌握證據，將這對親兄弟逮捕歸案。

▲女大生遭性侵墜樓，兇嫌判死緩引發不滿。（圖／翻攝自封面新聞）



案子經過一年多的訴訟，周口市中級人民法院16日做出一審判決，王男犯下強姦罪，死刑，緩期2年執行；他的親弟弟則是犯下幫助毀滅、偽造證據罪，判處有期徒刑3年；王男還必須賠償家屬經濟損失10萬元人民幣（約新台幣43萬元）。對於這樣的結果，羅貝貝的父親相當不滿意，認為「為什麼不是死刑立即執行？」家屬們也認為，嫌犯的判刑太輕，未來一定會上訴。

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