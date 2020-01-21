明年後高雄市民就玩完了！　前市府女官員：韓國瑜「人生最大豪賭」開始

▲罷韓大遊行。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者許力方／綜合報導

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，發起團體即將啟動第二階段連署，前高雄市政府行政暨國際處處長陳瓊華出面痛罵，韓說沒有規劃參加這次黨主席補選，但市民要看清楚，這次讓他過了，事情就大條了，「明年之後高雄人就無可奈何他了！」韓拖累高雄，高雄人不會拖拖拉拉，要跟他「速戰速決」加速送走，「韓國瑜今年過年不敢出國打麻將，因為，他人生最大一場豪賭才要開始。」

「高雄人袂拖沙」（台語：不會拖拉。）陳瓊華20日在臉書上高呼，高雄人要跟韓國瑜「速戰速決」，法定60天連署完成30萬人罷免名冊，2倍速加快，努力30天連署完，初五罷免總部率先開工，回學校唸書、回工作崗位前，請高雄人先到罷免總部完成簽署。

▲前高雄市政府行政暨國際處處長陳瓊華重砲嗆韓國瑜。（圖／資料照）



▲韓國瑜笑罷韓遊行，48萬人躲遮羞布。（資料照／ETtoday攝影中心攝）



陳瓊華認為，韓國瑜拖累高雄，高雄就加速送走他，這就是高雄的速度，「這應該也是韓國瑜今年過年不敢出國打麻將，因為，他人生最大一場豪賭才要開始。」因為他說打麻將像玩積木，但高雄人會讓他知道，今年這一場不是辦家家酒。

陳瓊華早在16日播出的《台灣最前線》節目上就痛斥，一個縣市長出門上班時間是最基本，過去陳菊當了10幾年的市長，隨扈絕對在7點50分前接到她，且是周一到周日，沒有六日，因為8點市府就會開晨會。這次大選，「牽出來溜一下就知道是驢還是馬」，過程中其實對高雄人很不堪，韓國瑜當時靠媒體上位，現在也會被放大檢視。

陳瓊華認為，韓國瑜過去從事的都是自由業，本身又是無法經營、管理自己個人和團隊的人，而團隊又依照他的意志去執行，「問題是，他無法管理好自己的意志」，市長帶頭示範遲到，2萬多個市府公務員何以為鑒？「市長就這樣混，那我也可以這樣混」，帶頭影響整個市府風氣。

進一步分析韓國瑜回防高雄的2個重點，一是避免出槌，回高雄後，韓在地方新聞事件上已經不接受聯訪，因為害怕再度失言，沒辦法管理好自己，避免跟媒體公開接觸的機會，都採取事後新聞稿方式，「就跟他蓋牌一樣，用賴皮的方式」，應該要坦蕩蕩接受民意、媒體的監督。

第二則是，過去高雄在縣市合併後12年間，每年4月前就市議會就會開議，今年前所未有的延遲到4月中開議，也是因為議會都是國民黨的自己人，讓韓國瑜躲避提早被民意監督，度過罷免危機。

▼罷韓即將進入第二階段。（圖／記者李毓康攝、資料照）



陳瓊華直指，韓國瑜所說的「沒有規劃參加這次的黨主席補選」，是代表要參加明年的選舉，以此規避罷免，因為罷免法中強調，針對一個人、一個職位只能罷免一次，等他安然通過罷免法，「這次讓他過了，明年就可能覬覦黨主席之位，因為明年之後高雄市民就無可奈何他了！」

因此，陳瓊華向高雄人喊話，請高雄市民要看清楚，「不是說他這次不參加補選黨主選，就代表他要安心、專心回到市政」，韓國瑜是要先過這一關，明年再往下一關邁進。

「這是屬於北台灣的陰謀！」陳瓊華在17日播出的《鄭知道了》節目上再砲轟，明明是城市在競爭，「為什麼高雄就要接受這種市長？」擺明了高雄除了南北資源不一樣，市長素質也不一樣。她認為，如果這次選舉讓台灣人很驕傲，可以透過投票來表達對民主自由的追求，及對中國說「不」的話，那這次高雄罷韓民主價值更高了。

陳瓊華呼籲，高雄市民可以透過手上的罷免票，把一個不認真、不為民心所認同的首長拉下來，「你看，200萬人拉不下一個林鄭月娥，可是高雄人可以用一張票，將高傲、不認錯市政無能的首長拉下來，這多振奮人心」，台灣以及高雄甚至會成為亞洲民主典範，一定要讓高雄人完成。

2018年高雄人給韓國瑜機會，是高雄人願意包容，陳瓊華痛批，結果來的人是個騙子，「還好感謝台灣有民主，讓我們有民主除錯的過程，民主尊嚴要恢復。」