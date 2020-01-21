影／韓粉嗆拒買50嵐：嫌錢賺太多！200杯光復高雄免費珍奶換店家　業者回應了

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜在總統大選落敗後，不斷有高雄罷韓民眾貼出「祭品文」。這回有人預祝罷韓成功，要免費送200杯「光復高雄珍奶」，請大家到50嵐領取，後來又說因50嵐總部看到PO文怕影響觀感，地點改成「茶之魔手」。對此，50嵐回應是對方自己要取消。而有韓粉則嗆聲，「拒向50嵐購買飲品，嫌錢賺太多。」

▲一名50嵐女員工表示，是客人自己取消200杯訂單。（圖／東森新聞）

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有台南人慶祝總統蔡英文連任，20日免費發送150份「民主地瓜球」，吸引民眾大排長龍，隊伍綿延好幾百公尺。地瓜球攤商說，其中有100份是不具名的熱情民眾提供，另50份是由一間攝影工作室提供。

而「高雄點 Kaohsiung.」臉書粉專也在18日表示，「預祝罷免成功，免費送光復高雄珍奶」，21日下午5時，200杯珍奶送完為止。此文一出後，有韓粉19日在「韓國瑜市長後援會」臉書社團發文嗆，「拒向50嵐購買飲品，嫌錢賺太多。」

▲▼「高雄點 Kaohsiung.」臉書粉專先後兩篇發文，提到200杯免費珍奶換店家。（圖／翻攝「高雄點 Kaohsiung.」臉書粉專）

而「高雄點 Kaohsiung.」20日又發文說，原訂由民眾掏錢發起的光復高雄送珍奶活動，因合作店家「數字嵐總公司」為維持中立，因此協商活動取消，送珍奶地點改同在光復路上的茶之魔手光復二店。

對此，一名50嵐女員工接受《東森新聞》訪問表示，是客人自己取消。店家並貼出公告指出，免費送珍奶取消，此為顧客的自發性活動，與本店無關，本店無任何政治立場，衷心感謝也歡迎各界一同為高雄經濟打拚努力。

不過，買家拿出和店家的溝通對話，只見加盟主說總部打來警示，不得用50嵐的名義，否則採取法律行動，現在雙方說法兜不攏。買家換PO文後再跟店家溝通，但店家決定取消，還堅持買家從未說明購買200杯珍奶和政治活動有關。

50嵐女員工說，民眾只有說要訂200杯飲料請大家喝，沒講什麼原因。而現在免費珍奶改地點到茶之魔手，老闆一聽到也開始考慮要不要接單，「只說發200杯飲料，他沒有講要罷韓活動，這樣我要再回報總部一下。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼買家拿出和店家的溝通對話，上頭是加盟主說總部打來警示，不得用50嵐的名義，否則採取法律行動。（圖／東森新聞）

▼50嵐貼出公告說，此為顧客的自發性活動，與本店無關，本店無任何政治立場。（圖／東森新聞）

▼有韓粉嗆拒買50嵐。（圖／翻攝「韓國瑜市長後援會」臉書社團）