國道火燒車「隔音板融化」掉滿地…她曝2警員這動作超暖心！敬禮喊：辛苦了

▲▼ 國道火燒車隔音板都被燒融！網友目睹這幕好感動 。（圖／翻攝Facebook／{仁武人}※大小事，下同）

地方中心／綜合報導

國道十號東向3.7公里處19日上午發生一起火燒車事件！一輛載滿資源回收的小貨車行經該路段時，車子後端突然冒出陣陣煙霧，駕駛才剛下車查看，車輛便起火燃燒，火勢大到連一旁的隔音板都燒融化掉落至橋下澄觀路上。火勢撲滅後，只見當地警方因擔憂影響用路人安全，急清掃路面，這一幕也被網友捕捉下。

一名網友19日中午12時14分許在臉書社團「仁武人大小事」中PO文，「剛剛經過國十橋下的時候，居然看到警察先生在掃地，原來是國十上面發生車禍火燒車，隔音板都燒到溶掉掉到澄觀路上了，天啊警察杯杯也太辛苦了吧！（敬禮）」。

從網友附圖可看見，地面上滿滿都是燒融化已不見原形的隔音板，漆黑的碎屑散落路上，為避免影響用路人的行車安全，2名員警正彎腰低頭認真清掃路面，這一幕也感動了不少網友，直呼「體諒辛苦的警察大哥們」、「好可怕哦，警察先生辛苦了」、「辛苦了」、「辛苦人民保姆了♥謝謝您們」。

▲國道十號19日上午發生火燒車事故。（圖／民眾提供）

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