陳菊12年每早8時開晨會　前官員：沒海沒山擋得住她！讓2萬公務員知道燈亮市長在

▲陳瓊華貼出陳菊當高雄市長在市長室主持晨會的照片。（圖／翻攝陳瓊華臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜總統大選落敗，回歸市政恐面臨被罷免的危機。對此，高雄市行政暨國際處前處長陳瓊華透露，陳菊當市長時，整整12年每早8時開晨會，市長室一早就人聲鼎沸，「這就是領導，讓2萬多位公務員知道『燈亮、市長在』。」她也回想起陳菊即使外訪，在海上郵輪沒訊號，一靠岸就要iPad看新聞、讀市政剪報，「這就是領導，沒有海、沒有山擋得住她。」

「領導是什麼？」陳瓊華18日深夜在臉書發文說，「我會說領導像一座山，就像過去10多年8點鐘一進高雄市政府市長室，花市長一定就坐在最前面了，是指標、是方向、是安定人心的山。」

陳瓊華指出，2006年12月到2018年12月，整整12年每早8時晨會，副市長們、秘書長、副秘書長、研考會、新聞局和相關幕僚是固定班底；當天新聞上的「事主」局處，就會清晨7時多被call來列席，晨會等於是隨時在為首長「上緊螺絲」，隨時要來為政策說明、調整。

▼陳瓊華說，「市長室一角，花市長拿紅筆畫重點、細讀資料。」（圖／翻攝陳瓊華臉書）

「每天早上8點鐘的市長室一定早就人聲鼎沸了，這就是領導，讓2萬多位公務員知道『燈亮、市長在』。」陳瓊華說，當幕僚的時候，有時候遲到，衝進去會議室前都會默禱「老闆拜託，您最好還沒來」，「每次一開門我心中都唉聲嘆氣，因為她就是都坐在裡面了。偶爾去參加告別式、晨間的行程後，她還是要趕回來開晨會。」

陳瓊華表示，陳菊即使外訪，都可以在台灣晨會時間說「卡吼（打電話）立明」、「卡吼史哲」，就是越洋也要「軋」一腳晨會；有一次為了了解郵輪航線與運作，在沒有訊號的海上幾天，一靠岸，「花市長就跟我要iPad看新聞、讀市政剪報，然後我又忙碌『卡吼…』的作業，這就是領導，沒有海、沒有山擋得住她。」

陳瓊華指出，每周二早上9時市政會議，8時先開晨會，每隔一周是擴大召開，38區的區長最遠會從那瑪夏回來；擴大會議室裡，花市長一樣端坐在最前面，各局處首長、區長有事就會直接向前跟市長討論，有時候大家還要排個隊，「這就是領導，讓同仁找得到、看得到，有所仰望、有所信賴。」

▼陳瓊華表示，「牆上的鐘還不到9點，已經進行到第N段的晨會。」（圖／翻攝陳瓊華臉書）

陳瓊華回憶，多年前的一場會議，多數首長們還沒到，年輕幕僚們紛紛站在外圈，當時大阿哥級、後來是副市長、代理市長的許立明說了句「有位置就坐、坐到前面來，你們以為就永遠站在外圈喔」，果然當年那些幕僚陸續成為局處首長，經過民意洗禮選上議員，「這就是領導，永遠願意給年輕人機會、位置。」

陳瓊華說，2014年市長選舉，陳菊拿下99萬3300票，在那年代是空前，「我們幕僚常在背後暱稱她『百萬天后』」；市政會議偶有的花絮鏡頭是，花市長對某議題出聲說了意見，在旁的副市長秒回「不是按呢」，「在旁的我倒吸一口氣、屏息以待。結果百萬天后沒事狀，繼續看她的資料，我偷笑想『果然是百萬天后』。」

陳瓊華寫道，對比很多做幕僚要跟著老闆的失言胡言亂語，一個追蹤器可以繞口令般的各種說法，出身媒體卻要附和嗆媒體的老闆說「媒體也要監督」，「這就是領導，成就一個可以說是也可以說非的團隊。」

陳瓊華表示，這幾年，媒體、政界動輒「陳菊人馬…」，比手劃腳的人不懂的是，這團隊有多包容、有多紀律，才會有如此能量，這一切都是因為陳菊，永遠在、永遠安定人心的山，「比手劃腳的人最不懂的是，這座山永遠在我們心底。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼韓國瑜恐怕面臨被罷免，圖為他17日出門上班和記者打招呼。（圖／記者洪正達攝）

▼罷韓門檻。（圖／ETtoday製表）





▼罷韓時程表。（圖／ETtoday製表）