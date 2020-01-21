少了它沒有年味！網推年菜必備「超苦長年菜」　南部人曝：北部才吃刈菜

▲年夜飯不只豐盛，還象徵對家人的祝福。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

除夕是一年當中最重要的日子，每個人都會回到家鄉與親人團聚，吃上一頓豐盛美味的年夜飯，這頓飯除了會特別排場，每道菜其實都還有不同的涵義，例如象徵年年有餘的魚、長命百歲的長年菜等等。

一名網友在PTT表示，過年吃著傳統的年菜，會特別有迎接新年的喜悅感，像「長年菜燉雞湯」是他認為過年必備的菜色，雖然很多小孩都會怕它苦苦的味道，但每次過年都一定會吃，如果餐桌沒出現反而會覺得怪怪的，所以好奇大家是否也有同樣感覺，「年夜飯中哪一道菜是最不可少的料理呢？」

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▲水餃形狀像是金元寶，期盼吃了能在新的一年財源廣進。（示意圖／CFP）



網友指出，絕對不能少的還有「蘿蔔糕」、「絕對是佛跳牆」、「年糕」、「水餃」、「阿罵的陳年滷肉」、「除了年糕、蘿蔔糕，印象都有一大盤切片香腸」、「烏魚子，沒吃到都沒過年的感覺」、「認真說就魚肉和沒人吃的白斬雞」、「我們家一定有的是插電一直煮的火鍋、長年菜，我會吵著吃四方餅蜜汁火腿，或假鮑魚玉米冷盤，或是獅子頭冬粉之類」、「白鯧，你看現在一條賣多少就知道。」還有南部人透露，「北部長年菜刈菜，南部吃小菠菜。」

事實上，網友提到的這些菜色都有特別寓意，魚是取年年有餘的諧音，雞和火鍋是全家團圓一起吃飯的意思，水餃形狀像帶來財運的元寶、年糕代表步步「高」升、蘿蔔糕則是象徵著好彩頭。

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