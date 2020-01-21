室內版年貨大街！好市多「打烊時間仍爆滿」…各地網友同感：台中更爆炸

▲好市多結帳人潮密密麻麻。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

再過3天就迎來農曆新年，所有人都趕在過年前採買年貨，不只迪化街人潮塞爆，連美式賣場好市多（Costco）也擠得水洩不通。一名網友20日晚上到好市多台北內湖店，當時已經接近打烊時間，賣場裡仍有數不清的採購民眾，爆滿景象讓他直呼「嚇到了！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，照片拍攝時間是20日晚上9時30分，到了賣場表訂的打烊時間，照理說人潮差不多該散去，工作人員也準備要下班了，怎料每個結帳區竟然全都是人，排隊的隊伍完全看不到鏡頭，甚至比假日顛峰時間還更多人。

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仔細看照片中的手推車，不少民眾趕在過年前買一些餅乾、果汁、堅果等零食，比起到年貨大街買秤斤秤兩的乾貨，不如選擇價錢一目瞭然的大賣場，甚至還有人買了用來裝飾的鮮花，走一趟好市多就買齊過年需要的零嘴乾貨。

▲各地好市多都超多人。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



照片曝光後，網友紛紛表示，「過年前真的不要去，要不就一個去排結帳，一個去拿貨」、「剛從中和店回來，排隊結帳也是長到爆炸」、「好市多才是真正的年貨大街」、「桃園南崁也一樣」、「台中更爆炸，結帳得排一個多小時，都想退會員了」、「今天下午去汐止店也是滿滿的人」。

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