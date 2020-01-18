憂空污罹患肺癌　醫師授生活2招提升防護力：戴口罩很重要

▲除了外出要記得配戴口罩，醫師呼籲也應重視室內空污問題，如煮菜油煙、燒香拜拜等，使用抽油煙機、空氣清淨機，降低室內空污造成身體的危害。（圖／台灣肺癌學會提供，下同）

生活中心／綜合報導

一位不抽菸、無重大疾病、無家族史，身體狀況良好的70多歲陳阿嬤，突然咳嗽持續一個月，呼吸越來越喘，確診肺腺癌第四期後深受打擊，也想知道自己罹患肺癌是否與長年在家煮飯接觸油煙有關？

室內空污也可能成為肺癌元兇？醫籲：外出戴口罩、室內使用空氣清淨機

義大醫院胸腔內科魏裕峰主任表示，戶外空污引發的健康危害有較多的研究證實，但屋內有害空氣因子與肺癌的確切機轉及相關性則相對研究不足。亞洲女性肺腺癌病人大多不抽菸，或許跟室內外的空氣汙染物或本身基因相關。

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國內在幾年前開始進行大型肺癌篩檢研究，全台約有1萬2千人參與，研究對象為無抽菸習慣的民眾。主要目的為了解篩檢出肺癌的個案平時在室內、外的空氣污染曝露狀況、包含家族史等，可望在今年或明年發佈初步分析結果。希望了解除了抽菸之外，還有哪些可能是造成肺癌的危險因子，研究結果可提醒民眾預防肺癌的發生。

目前建議除了外出要記得配戴口罩，也應重視室內空污問題，如煮菜油煙、燒香拜拜等，使用抽油煙機、空氣清淨機，降低室內空污造成身體的危害。

晚期肺腺癌有基因變異

口服標靶接力治療可望獲得超過4年標靶藥物使用時間

在肺腺癌病人中高達6至7成病人可找到基因變異，其中有EGFR基因突變病人佔約50%，ALK突變約有5到7%，ROS1突變則約有1%，都有健保給付標靶藥物可以使用，其餘約3到4成無基因變異的病人需考慮化療或免疫療法。

EGFR基因突變主要採口服標靶藥物治療，目前第三代沒有健保給付，所以目前以第一代及第二代不可逆標靶藥單一治療為主，治療後九成的病人腫瘤可以獲得控制，更有近七成病人腫瘤會縮小。

先前針對十個國家(包含台灣)聯合研究的報告指出，病人接受不可逆標靶治療約一年左右可能會出現抗藥性，這時候如果可以接力使用第三代口服標靶藥物治療，半數亞洲患者口服標靶藥物的使用時間可達近4年。

據魏裕峰主任的臨床經驗也顯示，使用EGFR標靶治療後，約有半數的患者會產生T790M突變，這時若可以接力使用第三代口服標靶藥物治療，會增加8至12個月的無惡化存活期，也有少數案例可以使用口服標靶長達4至5年的時間，成果相當不錯。即使無T790M基因突變，也能改用化療繼續延續抗癌。

擬定適合病人治療計畫，才能得到好的治療效果

陳阿嬤持續咳嗽一個月，就醫檢查才發現肋膜嚴重積水，切片確認為肺腺癌第四期。焦急的家屬一開始希望用免疫療法，但因檢測為EGFR基因變異陽性，醫師解釋使用標靶藥物效果比較好，後來才決定採不可逆標靶治療，服用藥物一年多後出現抗藥性，進一步檢查確定產生T790M基因突變，改採第三代標靶接力治療又過兩年多，沒有再復發。治療期間皮膚雖然出現疹子、甲溝炎等副作用，但是在衛教護理師、個管師協助下，並轉介皮膚科處理相關副作用，仍然可以維持健康狀態，並保有良好的生活品質。

早期肺癌症狀不明顯，發現時多半已是晚期，慶幸的是治療藥物不斷進展，療效更好且副作用更低，病人的選擇也越來越多。病人可與醫師討論後，根據年紀、身體狀況、有無基因變異等，共同擬定適當的治療計畫，選擇相對應的藥物，存活期有機會能夠大幅延長，並保有良好的生活品質。

醫生會以專業觀點向病人說明，在醫病共享決策下做出最好決定。有些病人認為「最新的藥最好」，魏裕峰主任表示，治療選擇的關鍵在於適不適合，例如基因變異的肺腺癌患者就比較適合使用標靶藥物，疾病控制效果反而比免疫療法更好。