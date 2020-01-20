紀念珍珠港英雄「米勒」 　美海軍航母首度以黑人士兵命名

實習記者羅明輝／綜合報導

美國海軍18日透露，最新「福特級」航空母艦4號艦CVN-81 ，將以第二次世界大戰「珍珠港事變」時的非裔英雄米勒（Doris Miller）命名。這是美軍首艘以非裔美國人命名的航母，以此紀念米勒在面對種族政策的環境下，仍展現出勇氣，協助其他白人士兵的行為。

據《BBC》報導，在經過白宮與國會的同意後，美國海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）20日在珍珠港舉行的儀式上宣布，這艘預定在2028年下水、2030年服役的航母將正式命名為「米勒號」。

▲ 海軍最新「福特級」航空母艦CVN-81將以米勒命名。圖為CVN-80。（圖／翻攝自維基百科）

這是繼1970年代諾克斯級巡防艦「米勒號」（FF-1091）之後，第2艘以這位傳奇非裔士兵命名的海軍艦艇。對此，歷史學家阿克斯（Regina Akers）表示，這是非常棒的決定，意味著英雄並不會受到種族、性別、背景或階級所限制。

據了解，米勒1941年在「西維珍尼亞號」戰艦（BB-48）上服役，受當時的種族政策影響，非裔士兵不能隨意使用武器，只能進行煮飯、打掃等雜事。珍珠港事件發生的早晨，他原本正在整理衣服，這時突然數枚日軍魚雷擊中船艦，他立刻丟下手邊工作，協助艦長及其他受傷士兵前往安全處躲藏。

▲ 1970年代諾克斯級巡防艦「米勒號」。（圖／翻攝自維基百科）

除此之外，他還不顧種族政策規範，在未受過訓練的情況下，操作一座高射機槍，朝日本軍機掃射直到最後彈藥用盡，並回頭繼續幫助受傷士兵，直到接獲棄船命令，才和同伴一起棄船逃生。

因為這樣英勇的表現，羅斯福總統決定不顧外界眼光，在1942年5月頒發美國海軍第3高的榮譽「海軍十字勳章」給米勒。時任海軍部長諾克斯也深受米勒感動，允許非裔從事海軍所有職位。





▲ 米勒在珍珠港事件時，英勇幫助受傷士兵，與日軍軍機奮戰，獲頒「海軍十字勳章」。（圖／翻攝自維基百科）

米勒在1943年被調往「利斯康灣號」護航航空母艦（USS Liscome Bay）服役，擔任艦上勤務人員。然而，該艦在同年11月遭日本潛艇「伊175號」擊沉，米勒與其他643名官兵都被推定殉職。即使米勒在二戰中就已經去世，但他的精神仍持續影響後人。美國海軍也決定在他挺身而出幫助同袍的78年後，用這樣特別的方式，來永遠紀念他。

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